SIRENA 88 Lüks, performans ve eğlence üssü

Sirena Marine, yeni amiral gemisi Sirena 88’i Temmuz ayında Türkiye’de suya indirdi. Germán Frers ve Cor D. Rover gibi önemli tasarımcıların imzasını taşıyan yatın dünya prömiyeri ise geçen ay Cannes Yachting Festival’de gerçekleştirildi.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN, Fotoğraflar JEFF BROWN / BREEDMEDIA

Avrupa’dan Amerika’ya, Japonya’dan İsveç’e, Dubai’den İspanya’ya dünyanın farklı bölge ve ülkesindeki deniz tutkunları tarafından tercih edilen Sirena Marine, Sirena Yachts markası altındaki motoryat filosunu geliştirmeyi sürdürüyor. Firma, RMK Marine’de ürettiği yeni modeli Sirena 88’in lansmanını Temmuz ayında Tuzla’da gerçekleştirdi. Sirena Marine’nin kendi uzmanlığı ve işgücüyle ürettiği yatın dünyaca ünlü tasarımcıları Germán Frers ve Cor D. Rover da Türkiye lansmanına katılan isimler arasındaydı.

Tersanenin bugüne dek ürettiği en büyük ve sınıfının en geniş teknesi unvanını elinde tutan Sirena 88; yükseltilmiş kaptan köşkü, 5 kamarası ve panoramik manzaraya sahip ana kamarasıyla ülkemizde ve dünyada yılın hakkında en çok konuşulan motoryat modelleri arasına girdi.

Sirena Marine Direktörü Çağın Genç, Türkiye lansmanında “Sirena markasının CE standardında üretilebilecek en büyük teknesini Sirena 88 ile üretmiş olduk. Bu modelimizden daha büyükleri farklı bir lig ve biz artık bu lige de hazırız. RMK Marine’deki hangarımızı da hizmete açtık. Burada artık 45 metreye kadar tekne üretebileceğiz. Bu bize, yeni bir lige adım atma yolunda büyük bir fırsat yaratacak” sözleriyle markanın büyüme stratejisini ve dünya ligindeki iddiasını ortaya koymuştu. Devamı Ekim 2019 sayımızda…