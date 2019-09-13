Komşu sularda el değmemiş sakin koylar

Kos-Nisiros-Tilos-Halki-Simi adalarında hızlı bir yaz turu yapıyoruz. Hedefimiz her gün en azından bir leziz ve ıssız koy keşfetmek. Kimi ıssız, kimi ıssızlığa veda etme arifesinde 5 güzel koyda mola vererek turumuzu tamamlıyoruz. Bu sırada birkaç yıldır uğramadığımız 12 Adalar güneybatı bölgesindeki son gelişmeleri de gözlemleme fırsatı buluyoruz. Yavaş yavaş bir Mikonos havasına bürünmekte olan Simi bir yana, bu adalarda da bir değişim rüzgârı var, ama komşuların dediği gibi “siga siga” esiyor…

Rotamız Bodrum’dan çıkıp Kos-Nisiros-Tilos-Alimia-Halki-Simi Adaları ve yeniden Bodrum’a dönüş. 12 Adalar’ın güneybatı bölgesindeki tüm adaları içeren bu rota, kuş uçuşu 165 dm. Ama düz rota dışında kalan gün içi duraklarla birlikte 200-220 dm’ne kadar uzayabiliyor. Örneğin; Tilos Adası’nın tek limanı doğu kıyısının ortasındaki Livadia ama güney ve batı kıyılarında da çok hoş duraklar var. Biz bir gün öğle yemeği için batı kıyısının ucundaki Eristos Koyu’na kadar bir gezi yaptık. Gidiş-dönüş 24 dm tuttu. Halki Adası’na kadar gitmişken komşu ıssız ada Alimia’nın ıssız koylarında biraz dolanınca 13-15 dm yol yaptık. “Biraz Kos’un kayalık ve güzel kıyılarında dolaşalım, Nisiros’a geçerken Giali Adası’na da uğrayalım” derseniz yola 12 dm daha eklersiniz.

Devamı Eylül 2019 sayımızda…