MAR.CO R-EVOLUTION X36 İtalyan devrimi

Sert tabanlı şişme botlar artık lüks motoryatlardan farksızlar. Sundukları konfor, yüksek hızları ve manevra kabiliyetleriyle göz dolduruyorlar. Sularımızda daha sık görmeye başladığımız bu eğlenceli deniz araçlarına son olarak MAR.CO eklendi. Türkiye’ye bu sene giren 50 yıllık İtalyan tersanenin 60 knot hıza ulaşan amiral gemisi R-Evolution X36 ile test seyrine çıktık. Test Yazısı: Eyüp Özel, Fotoğraflar: Çiğdem Yurtsever

Büyük yatların yardımcı teknesi olarak tasarlanan sert tabanlı şişme botlar (Rigid Inflatable Boat-RIB) yıllar içerisinde müthiş bir dönüşüm yaşadı. Tekneden karaya, bir koydan diğerine hızlı bir şekilde ulaşım aracı olmanın ötesinde, konforlu birer yata dönüştüler. Boyları büyüdü, kamaralar, banyolar eklendi. Her türlü lüksü barındıran RIB’ler marin dünyasında büyük bir pazar oluşturdu. Bu pazarın sağlam ve öncü oyuncularından birisi de İtalyan MAR.CO (Marine Costruzioni). Botlara rollbar, T-top ekleyen ve infüzyon tekniğiyle üretim yapan ilk isimlerden olan MAR.CO yaklaşık 50 yıllık bir firma. Bugün Milano’da Como Gölü civarındaki tersanesinde 5,10 metre ile 10,73 metre aralığında “Open”, “Cabin” ve “Gamma Fisherman” serileriyle 13 farklı model üretiyor. Artık üçüncü kuşağın iş başında olduğu aile tersanesinde “custom made” yani kişiye özel botlar üretiliyor. Tüpler, yastıklar, gövde ve diğer tüm fiberglas bileşenler için renk seçimi dışında T-top, rollbar gibi yapısal donanımlar da kişiselleştirilebiliyor. Markanın ülkemize giren ilk botu R-Evolution X36 da bu anlayışla, Türkiye distribütörü HNF Yatçılık’ın istekleri doğrultusunda özel olarak donatıldı. Devamı Eylül 2020 sayımızda…