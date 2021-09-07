Eylül 2021

4 EYLÜL
6. DENİZ KIZI KADIN YELKEN KUPASI
Her yıl daha fazla kadını yelkenle tanıştıran etkinlik, sosyal sorumluluk boyutuyla da fark yaratıyor. Caddebostan-Adalar rotasındaki yarışın bu seneki gelirinin bir bölümü SosyalBen Vakfı’na bağışlanacak. www.denizkiziyelkenkupasi.com
7-12 EYLÜL
CANNES YACHTING FESTIVAL
Avrupa’nın aynı anda iki yerde düzenlenen suyun üzerindeki en büyük boat show’unda bu yıl Vieux Port 450 motoryat, Port Canto ise 108 yelkenli ağırlayacak.
www.cannesyachtingfestival.com
11-12 EYLÜL
KARADENİZ KUPASI
İlk gün Poyrazköy-Şile rotasında kapışacak filo, ikinci gün yapılacak Şile-Poyrazköy dönüş rotasındaki mücadeleyle yarışı tamamlayacak. www.tayk.org
16-19 EYLÜL
ARKAS AEGEAN LINK REGATTA
EAYK, Çeşme Marina ve Arkas işbirliğiyle, TYF ve Çeşme Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Ege sularındaki yarışa 41’in üzerinde teknenin katılması bekleniyor.
www.arkasaegeanlinkregatta.com
16-21 EYLÜL
GENOA BOAT SHOW
Bu yıl 61.’si gerçekleştirilecek olan boat show’a yine Fiera di Genova ev sahipliği yapıyor.
www.salonenautico.com
18-19 EYLÜL
DRAGON SONBAHAR SERİSİ I. AYAK
BAYK tarafından Milta Bodrum Marina işbirliğinde düzenlenen geleneksel Dragon Sonbahar Serisi başlıyor. www.bayk.org
19 EYLÜL
SPORTSBOAT TROFESİ
5. AYAK
Yedi ayaklı trofenin Marmara Yelken Kulübü ile işbirliğinde düzenlenecek 5. ayağı için üç şamandıra yarışı planlanıyor. www.sportsboatturkiye.org
19-25 EYLÜL
43. CANNES REGATES ROYALES
Çoğunun yaşı 100’ü geçen, 60’ın üzerinde Dragon ile 80’in üzerinde klasik tekne, yapım yılları, boyları ve arma türlerine göre yedi farklı kategoride Lerins Adaları etrafında yarışacak.
www.regatesroyales.com
22-25 EYLÜL
MONACO YACHT SHOW
Monako Prensi II. Albert’ın desteğiyle organize edilen dünyanın en önemli süperyat etkinliğinde bu yıl 40’ı yeni, 60 süperyat tarihi Herkül İskelesi’nde sergilenecek.
www.monacoyachtshow.com
23-26 EYLÜL
20. BOSPHORUS CUP
Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en iyi yelkencilerinin katıldığı ve İstanbul Boğazı geçişiyle dikkatleri üzerine çeken organizasyona 20. yılında katılması beklenen yelkenli sayısı 75…
www.bosphoruscup.org
23-26 EYLÜL
BIG FISH TURKEY
14. senesindeki turnuva, Türkiye ve Avrupa’dan usta sportif balıkçıları bu yıl yeni destinasyonu Çeşme Marina’da buluşturacak. www.bigfishturkey.com