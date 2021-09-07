Eylül 2021

4 EYLÜL

6. DENİZ KIZI KADIN YELKEN KUPASI

Her yıl daha fazla kadını yelkenle tanıştıran etkinlik, sosyal sorumluluk boyutuyla da fark yaratıyor. Caddebostan-Adalar rotasındaki yarışın bu seneki gelirinin bir bölümü SosyalBen Vakfı’na bağışlanacak. www.denizkiziyelkenkupasi.com

7-12 EYLÜL

CANNES YACHTING FESTIVAL

Avrupa’nın aynı anda iki yerde düzenlenen suyun üzerindeki en büyük boat show’unda bu yıl Vieux Port 450 motoryat, Port Canto ise 108 yelkenli ağırlayacak.

www.cannesyachtingfestival.com

11-12 EYLÜL

KARADENİZ KUPASI

İlk gün Poyrazköy-Şile rotasında kapışacak filo, ikinci gün yapılacak Şile-Poyrazköy dönüş rotasındaki mücadeleyle yarışı tamamlayacak. www.tayk.org

16-19 EYLÜL

ARKAS AEGEAN LINK REGATTA

EAYK, Çeşme Marina ve Arkas işbirliğiyle, TYF ve Çeşme Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Ege sularındaki yarışa 41’in üzerinde teknenin katılması bekleniyor.

www.arkasaegeanlinkregatta.com

16-21 EYLÜL

GENOA BOAT SHOW

Bu yıl 61.’si gerçekleştirilecek olan boat show’a yine Fiera di Genova ev sahipliği yapıyor.

www.salonenautico.com

18-19 EYLÜL

DRAGON SONBAHAR SERİSİ I. AYAK

BAYK tarafından Milta Bodrum Marina işbirliğinde düzenlenen geleneksel Dragon Sonbahar Serisi başlıyor. www.bayk.org

19 EYLÜL

SPORTSBOAT TROFESİ

5. AYAK

Yedi ayaklı trofenin Marmara Yelken Kulübü ile işbirliğinde düzenlenecek 5. ayağı için üç şamandıra yarışı planlanıyor. www.sportsboatturkiye.org

19-25 EYLÜL

43. CANNES REGATES ROYALES

Çoğunun yaşı 100’ü geçen, 60’ın üzerinde Dragon ile 80’in üzerinde klasik tekne, yapım yılları, boyları ve arma türlerine göre yedi farklı kategoride Lerins Adaları etrafında yarışacak.

www.regatesroyales.com

22-25 EYLÜL

MONACO YACHT SHOW

Monako Prensi II. Albert’ın desteğiyle organize edilen dünyanın en önemli süperyat etkinliğinde bu yıl 40’ı yeni, 60 süperyat tarihi Herkül İskelesi’nde sergilenecek.

www.monacoyachtshow.com

23-26 EYLÜL

20. BOSPHORUS CUP

Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en iyi yelkencilerinin katıldığı ve İstanbul Boğazı geçişiyle dikkatleri üzerine çeken organizasyona 20. yılında katılması beklenen yelkenli sayısı 75…

www.bosphoruscup.org

23-26 EYLÜL

BIG FISH TURKEY

14. senesindeki turnuva, Türkiye ve Avrupa’dan usta sportif balıkçıları bu yıl yeni destinasyonu Çeşme Marina’da buluşturacak. www.bigfishturkey.com