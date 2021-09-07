Cannes Yachting Festival’den 50 prömiyer teknesi

Dünyanın en önemli boat show’larından biri olan Cannes Yachting Festival, neredeyse iki senenin ardından nihayet gerçekleştiriliyor. Geçen sürede üretilen ama sergilenemeyen birçok model, 7-12 Eylül’de ilk kez Cannes’da görülecek. Motoryatlar Le Vieux Port’ta, yelkenliler ise yine Port Canto’da suda ziyaretçilerini bekleyecek. 3-45 metrelik yaklaşık 600 tekneden 140’ının dünya prömiyeri yapılacak. Yani 2019’a kıyasla, bu sene yüzde 10 daha fazla prömiyer teknesi mevcut. İçlerinden 50 tanesini sizin için seçtik.
Hazırlayan PELİN ÖZCANLI [email protected]
>Azimut Grande Trideck, > Numarine 37 XP,
>Sanlorenzo SL120 Asymmetric, > Sanlorenzo SD 118,
>Ferretti 1000, >Custom Line Navetta 30,
>Sanlorenzo SL 90 Asymmetric, >Sunseeker 90 Ocean,
>Wally WHY200, >Sunseeker 88 Yacht,
>Riva 76’ Perseo Super, >Bluegame BG 72, >Princess Y72, >Sirena 68,
>Prestige 690, >Azimut 68, >Riva 68’ Diable, >Lagoon Sixty 5,
>Azimut Magellano 66, >Sunseeker 65 Sport, >Pershing 6X, >Beneteau Grand
>Trawler 62, >Absolute 60 FLY, >Solaris 60, >Pardo Endurance 60,
>Jeanneau 60, >X-Yachts X56,
>Sunseeker 55 Manhattan, >Sunseeker Predator 55 Evo,
>Azimut 53, >Lagoon 55, >SACS Rebel 55, >Absolute 48 Coupé,
>Gran Turismo 45, >Bali 4.6, >Solaris Power 44 Open, >Invictus TT460,
>Swan Shadow, >Bali 4.2, >Pirelli 35, >Fountaine Pajot MY4.S,
>Marex 330 Scandinavia, >Saxdor 320 GTC,
>X-Power 33C, >Galeon 325 GTO, >Dromeas 28 WA, >Axopar 25 Crossbow,
>Cap Camarat 7.5 CC Serie 3, >Cap Camarat 7.5 WA Serie 3,
Capoforte SX200…
Teknelerin tüm detayları Eylül 2021 sayımızda…