Cannes Yachting Festival’den 50 prömiyer teknesi

Dünyanın en önemli boat show’larından biri olan Cannes Yachting Festival, neredeyse iki senenin ardından nihayet gerçekleştiriliyor. Geçen sürede üretilen ama sergilenemeyen birçok model, 7-12 Eylül’de ilk kez Cannes’da görülecek. Motoryatlar Le Vieux Port’ta, yelkenliler ise yine Port Canto’da suda ziyaretçilerini bekleyecek. 3-45 metrelik yaklaşık 600 tekneden 140’ının dünya prömiyeri yapılacak. Yani 2019’a kıyasla, bu sene yüzde 10 daha fazla prömiyer teknesi mevcut. İçlerinden 50 tanesini sizin için seçtik.

Hazırlayan PELİN ÖZCANLI [email protected]