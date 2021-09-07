Yacht Türkiye EYLÜL 2021 – 187

7 Eylül 2021 / yorum yapılmamış

18 ALESTA

Monaco Yacht Show, Vicem Yachts, Atak Yachts, Albemarle Boats, Columbus Yachts, Boğaziçi Deniz Kültürü Çevre ve Spor Platformu, DAKSADER, Corpus Sigorta, ORGANICS by Red Bull…

24 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

26 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

31 KILAVUZ

Cannes Yachting Festival’da dünya prömiyeri yapacak 50 yeni tekne…

60 MEGAYAT

Hollandalı Heesen Yachts’ın 55 metrelik agresif güzeli Moskito…

70 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev’in tekne kültürüne dair deneyimleri ve gözlemleri…

74 KEŞİF

ABD’li CL Yachts’ın modern kâşiflere hitap eden 23 metrelik CLB72’si…

82 WORKSHOP

Ünlü müzisyen Gökhan Türkmen’le Kalamış’tan Boğaz’a orsa seyri eğitimi…

88 TEKNE HAYATI

Mimar ve akademisyen Tansu Acımert, iki yıldır İstanbul’daki yelkenlisinde yaşıyor…

94 SEVGİLİ TEKNEM

Mustafa Özkeskin’in inşa ettiği Hızır 1, yaşayan en hızlı tırhandil…

100 TARİH

Atlantik’i geçen ilk Türk yelkenlisi Rüyam kotrasının New York’tan İstanbul’a uzanan hikâyesi…

102 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav’ın kaleminden ülkemizdeki orman yangınlarının acı bilançosu…

112 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, yangın sonrası yapılması gerekenleri anlattı…

114 FIRTINA KUŞU

Süha Umar’ın Bekir Coşkun’a yangınlar sonrasında kıyılarımızın halini anlattığı mektubu…

120 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, Ege Denizi ve kıyılarının içinde bulunduğu tehlikeyi yazdı…

122 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, doğanın dilini anlamaya çalışmamızın hayati önemini kaleme aldı…

128 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, yazı dizisinde bu ay Serçe Limanı Cam Batığı’nı anlatmaya devam ediyor…

130 KİTAP

Gezgin ve yazar Seymen Bozaslan imzalı “Ölmeden Önce Türkiye’de Görülmesi Gereken Yerler”…

132 TRAMOLA

OMM Alize Ocean Racing, TAYK-EKER Olympos Regatta, DOST Didim, Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası ve Techno Wind Foil 130 Gold Cup…

136 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda adını tarihe yazdıran Alican Kaynar’la konuştuk…

138 TRAMOLA EKİP

Columbia Yelken Takımı’yla yeni teknesi M.A.T. 1070’te buluştuk…

146 OTOMOBİL

Audi A3 Sedan, Hyundai Bayon, Fiat Egea Cross…

148 YAT MARKET

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