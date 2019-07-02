Haziran 2019

2-5 HAZİRAN

SADUN BORO’YU ANMA SEYRİ

Usta denizci Sadun Boro, aramızdan ayrılışının dördüncü yıl dönümünde Okluk Koyu’nda anılıyor…

2-8 HAZİRAN

LORO PIANA SUPERYACHT REGATTA

Sardinya Adası açıklarında gerçekleştirilen Loro Piana Superyacht Regatta’ya Porto Cervo’daki Yacht Club Costa Smeralda ev sahipliği yapıyor.

www.loropianasuperyachtregatta.com

5-9 HAZİRAN

LES VOILES D’ANTIBES

Akdeniz’deki klasik yat yarış sezonu, Fransa’nın Antibes kıyılarında gerçekleştirilecek bu yarışla açılıyor… www.voilesdantibes.com

8-9 HAZİRAN

DRAGUT SAILING CUP III. AYAK

Turgutreis Yelken Kulübü’nün D Marin ile işbirliği yaparak yat sınıfında düzenlediği ilk trofe, üçüncü ayakla tamamlanıyor. www.turgutreisyelken.com.tr

14-16 HAZİRAN

DRAGON İLKBAHAR SERİSİ EROL KAPKIN TROFESİ

Milta Bodrum Marina desteği ile düzenlenen Dragon İlkbahar Serisi’nin son ayağı için kayıtlar yarışlardan bir gün önceye dek sürecek.

www.bayk.org

15-16 HAZİRAN

TAYK-MDK MARMARA KUPASI

TAYK’ın Moda Deniz Kulübü ile birlikte düzenlediği 125 deniz mili rotalı ilk uzun yarışı bu yıl 47’nci yaşını kutluyor. Moda’dan start alacak tekneler Asmalıada’yı dönerek hiç durmadan tekrar Moda’da finiş verecek. www.modadenizkulubu.org.tr

16 HAZİRAN

SPORTSBOATS KUPASI

IV. AYAK

Yarışın dördüncü ayağı Marmara Yelken Kulübü işbirliğinde Caddebostan parkurunda gerçekleştirilecek. 29 Haziran’daki V. Ayak’ın ise BAUISC tarafından Boğaz’da yapılması planlanıyor.

www.sportboatturkiye.org

18-23 HAZİRAN

VENICE BOAT SHOW

Venedik Arsenal’inde ilk kez gerçekleştirilecek etkinlikte, hem denizde hem karada 100’er tekne sergilenecek. www.salonenautico.venezia.it

19-22 HAZİRAN

THE SUPERYACHT CUP PALMA

23’üncüsü düzenlenen ve yelken dışında aktivitelerin de olacağı regattada yarış parkurları Palma Körfezi’ne kurulacak. www.thesuperyachtcup.com

21-22 HAZİRAN

FARR 40 – MAT 1010 Trofesi

II. AYAK

TEB Özel Bankacılık desteği ile düzenlenen benzer tekneler mücadelesinin ikinci etabında da yaklaşık 15 tekne Caddebostan açıklarında mücadele edecek.

www.tayk.org.tr

26 HAZİRAN-3 TEMMUZ

DOSTLUK KUPASI

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Çeşme Marina’nın Kavala Yat Kulübü ve Selanik Yat Kulübü ile birlikte düzenlediği yarışta, 30 civarında tekne Ayvalık’tan start alacak. Limni ve Agios Efstratios (Bozbaba) Adası arasında yapılacak koy içi ve offshore yarışlardan sonra regatta, Limni-Bozcaada etabıyla sona erecek. www.eayk.org

29 HAZİRAN

TAYK-MDK KABOTAJ KUPASI

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 22’ncisi düzenlenen Boğaz’daki yarışa 40 civarında teknenin katılması bekleniyor. Aynı tekneler 30 Haziran’da da Atatürk ve Moda Koyu Kupası için kapışacak. www.modadenizkulubu.org.tr