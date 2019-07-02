Haziran 2019

2-5 HAZİRAN
SADUN BORO’YU ANMA SEYRİ
Usta denizci Sadun Boro, aramızdan ayrılışının dördüncü yıl dönümünde Okluk Koyu’nda anılıyor…
2-8 HAZİRAN
LORO PIANA SUPERYACHT REGATTA
Sardinya Adası açıklarında gerçekleştirilen Loro Piana Superyacht Regatta’ya Porto Cervo’daki Yacht Club Costa Smeralda ev sahipliği yapıyor.
www.loropianasuperyachtregatta.com
5-9 HAZİRAN
LES VOILES D’ANTIBES
Akdeniz’deki klasik yat yarış sezonu, Fransa’nın Antibes kıyılarında gerçekleştirilecek bu yarışla açılıyor… www.voilesdantibes.com
8-9 HAZİRAN
DRAGUT SAILING CUP III. AYAK
Turgutreis Yelken Kulübü’nün D Marin ile işbirliği yaparak yat sınıfında düzenlediği ilk trofe, üçüncü ayakla tamamlanıyor. www.turgutreisyelken.com.tr
14-16 HAZİRAN
DRAGON İLKBAHAR SERİSİ EROL KAPKIN TROFESİ
Milta Bodrum Marina desteği ile düzenlenen Dragon İlkbahar Serisi’nin son ayağı için kayıtlar yarışlardan bir gün önceye dek sürecek.
www.bayk.org
15-16 HAZİRAN
TAYK-MDK MARMARA KUPASI
TAYK’ın Moda Deniz Kulübü ile birlikte düzenlediği 125 deniz mili rotalı ilk uzun yarışı bu yıl 47’nci yaşını kutluyor. Moda’dan start alacak tekneler Asmalıada’yı dönerek hiç durmadan tekrar Moda’da finiş verecek. www.modadenizkulubu.org.tr
16 HAZİRAN
SPORTSBOATS KUPASI
IV. AYAK
Yarışın dördüncü ayağı Marmara Yelken Kulübü işbirliğinde Caddebostan parkurunda gerçekleştirilecek. 29 Haziran’daki V. Ayak’ın ise BAUISC tarafından Boğaz’da yapılması planlanıyor.
www.sportboatturkiye.org
18-23 HAZİRAN
VENICE BOAT SHOW
Venedik Arsenal’inde ilk kez gerçekleştirilecek etkinlikte, hem denizde hem karada 100’er tekne sergilenecek. www.salonenautico.venezia.it
19-22 HAZİRAN
THE SUPERYACHT CUP PALMA
23’üncüsü düzenlenen ve yelken dışında aktivitelerin de olacağı regattada yarış parkurları Palma Körfezi’ne kurulacak. www.thesuperyachtcup.com
21-22 HAZİRAN
FARR 40 – MAT 1010 Trofesi
II. AYAK
TEB Özel Bankacılık desteği ile düzenlenen benzer tekneler mücadelesinin ikinci etabında da yaklaşık 15 tekne Caddebostan açıklarında mücadele edecek.
www.tayk.org.tr
26 HAZİRAN-3 TEMMUZ
DOSTLUK KUPASI
Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Çeşme Marina’nın Kavala Yat Kulübü ve Selanik Yat Kulübü ile birlikte düzenlediği yarışta, 30 civarında tekne Ayvalık’tan start alacak. Limni ve Agios Efstratios (Bozbaba) Adası arasında yapılacak koy içi ve offshore yarışlardan sonra regatta, Limni-Bozcaada etabıyla sona erecek. www.eayk.org
29 HAZİRAN
TAYK-MDK KABOTAJ KUPASI
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 22’ncisi düzenlenen Boğaz’daki yarışa 40 civarında teknenin katılması bekleniyor. Aynı tekneler 30 Haziran’da da Atatürk ve Moda Koyu Kupası için kapışacak. www.modadenizkulubu.org.tr