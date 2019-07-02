Yacht Türkiye Temmuz 2019 – 161

28 ALESTA

Sirena Marine, Azimut Yachts, Alia Yachts, Boat Show Tuzla, X-Yachts, Sunseeker, Sanlorenzo Yachts, Dominator Yachts, SolarisPower, Riva Yacht, Rahmi M. Koç Müzesi, Run for the Oceans, Sadun Boro, D-Marin Turgutreis, Kyrenia Marina, Mesa Golf Cup Turnuvası…

38 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…

46 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

47 KILAVUZ

Bu yaz teknelerin olmazsa olmazı, son trend 15 deniz oyuncağı…

58 KAPAK

İtalyan Wider Yachts’ın amiral gemisi 49,56 metrelik Cecilia, yenilikçi tasarımıyla ödüle doymuyor…

68 YACHT TEST

İtalyan Absolute Yachts’ın modern trawler serisinin en küçüğü olan Navetta 48 ile Tuzla’da test seyrine çıktık…

74 SEVGİLİ TEKNEM

Son sünger avcısı Aksona Mehmet, adını tarihe yazdırmayı başaran 8,50 metrelik efsanevi tirhandilini anlattı…

80 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Jeff Hakko ile Deniz Müzesi’ne armağan ettiği tarihi dalgıç malzemeleri hakkında konuştu…

84 MAVİ TUTKU

Müzeyyen Senar’ın tekne hayatını ve deniz sevgisini torunu Murat Senar’dan dinledik…

88 KOMŞU SULAR

Hakan Aygün, tek bir liman polisi ve

marketin bile olmadığı minik Kiklad Adaları’nı

keşfe çıktı…

94 MACERA

Talat Kırış’ın, adını Moby Dick’ten alan köpeği Dagu’nun denizle tanışmasının hikâyesi…

100 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt, koyları işgal eden ve denizlerimizin kıymetini bilmeyen teknecilere seslendi…

102 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, yeme-içme deneyimleri ışığında eleştiri getiriyor ve öneriler sunuyor…

104 MAVİ PORTRE

Ünlü oyuncu Umut Kurt deniz sevgisini, Bozburun’da yaptıklarını ve yeni projesini anlattı…

108 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, yeni teknesi Fırtına Kuşu’nu yazdı…

114 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, küresel ısınma yüzünden Sibirya’da bile yerleşimin artabileceğini anlattı…

116 KİTAP

Ömer Bozkurt’un Uzakkuzey coğrafyasında yaptığı deniz yolculuklarını anlattığı kitabı “Soğuk Kıyılar Kutup Toprağı Svalbard Çevresinde Seyir”….

120 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, Çin’in denizdeki yükselişini kaleme aldı…

122 MACERAPEREST

Edhem Dirvana, Deniz Harp Okulu’nda yapılan yelken eğitimlerinin yeni nesil denizcilik için önemine değindi…

126 TRAMOLA

BAYK Kış Trofesi, Arkas Aegean Link Regatta, Dragut Sailing Cup, Laser 4.7 Avrupa Şampiyonası, Mersin Marina Yelken ve Yat Spor Kulübü Yat Yarışı, TP 52 Super Series Royal Cup, Puerto Sherry Royal Cup, Hempel Dünya Kupası Final Serisi…

132 TRAMOLA TARİH

Laser Dünya Şampiyonası 2000’de Türkiye’nin aldığı birinciliğin etkileyici hikâyesi…

134 TRAMOLA EKİP

ODTÜ Yelken Takımı, son yedi yılda kazandığı derecelerle farkını ortaya koyuyor…

136 ETKİNLİK

Yatçılık camiasının önde gelen isimleri, Yacht Türkiye Yaza Merhaba Partisi’nde buluştu…

142 OTOMOBİL

Audi A7 Sportback, Mercedes-Benz GLA…

144 YAT MARKET