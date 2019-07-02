Yacht Türkiye Temmuz 2019 – 161

28 ALESTA
Sirena Marine, Azimut Yachts, Alia Yachts, Boat Show Tuzla, X-Yachts, Sunseeker, Sanlorenzo Yachts, Dominator Yachts, SolarisPower, Riva Yacht, Rahmi M. Koç Müzesi, Run for the Oceans, Sadun Boro, D-Marin Turgutreis, Kyrenia Marina, Mesa Golf Cup Turnuvası…
38 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…
46 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
47 KILAVUZ
Bu yaz teknelerin olmazsa olmazı, son trend 15 deniz oyuncağı…
58 KAPAK
İtalyan Wider Yachts’ın amiral gemisi 49,56 metrelik Cecilia, yenilikçi tasarımıyla ödüle doymuyor…
68 YACHT TEST
İtalyan Absolute Yachts’ın modern trawler serisinin en küçüğü olan Navetta 48 ile Tuzla’da test seyrine çıktık…
74 SEVGİLİ TEKNEM
Son sünger avcısı Aksona Mehmet, adını tarihe yazdırmayı başaran 8,50 metrelik efsanevi tirhandilini anlattı…
80 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, Jeff Hakko ile Deniz Müzesi’ne armağan ettiği tarihi dalgıç malzemeleri hakkında konuştu…
84 MAVİ TUTKU
Müzeyyen Senar’ın tekne hayatını ve deniz sevgisini torunu Murat Senar’dan dinledik…
88 KOMŞU SULAR
Hakan Aygün, tek bir liman polisi ve
marketin bile olmadığı minik Kiklad Adaları’nı
keşfe çıktı…
94 MACERA
Talat Kırış’ın, adını Moby Dick’ten alan köpeği Dagu’nun denizle tanışmasının hikâyesi…
100 DALGALI SOHBETLER
Emir Kunt, koyları işgal eden ve denizlerimizin kıymetini bilmeyen teknecilere seslendi…
102 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, yeme-içme deneyimleri ışığında eleştiri getiriyor ve öneriler sunuyor…
104 MAVİ PORTRE
Ünlü oyuncu Umut Kurt deniz sevgisini, Bozburun’da yaptıklarını ve yeni projesini anlattı…
108 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, yeni teknesi Fırtına Kuşu’nu yazdı…
114 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, küresel ısınma yüzünden Sibirya’da bile yerleşimin artabileceğini anlattı…
116 KİTAP
Ömer Bozkurt’un Uzakkuzey coğrafyasında yaptığı deniz yolculuklarını anlattığı kitabı “Soğuk Kıyılar Kutup Toprağı Svalbard Çevresinde Seyir”….
120 MAVİ UYGARLIK
Amiral Cem Gürdeniz, Çin’in denizdeki yükselişini kaleme aldı…
122 MACERAPEREST
Edhem Dirvana, Deniz Harp Okulu’nda yapılan yelken eğitimlerinin yeni nesil denizcilik için önemine değindi…
126 TRAMOLA
BAYK Kış Trofesi, Arkas Aegean Link Regatta, Dragut Sailing Cup, Laser 4.7 Avrupa Şampiyonası, Mersin Marina Yelken ve Yat Spor Kulübü Yat Yarışı, TP 52 Super Series Royal Cup, Puerto Sherry Royal Cup, Hempel Dünya Kupası Final Serisi…
132 TRAMOLA TARİH
Laser Dünya Şampiyonası 2000’de Türkiye’nin aldığı birinciliğin etkileyici hikâyesi…
134 TRAMOLA EKİP
ODTÜ Yelken Takımı, son yedi yılda kazandığı derecelerle farkını ortaya koyuyor…
136 ETKİNLİK
Yatçılık camiasının önde gelen isimleri, Yacht Türkiye Yaza Merhaba Partisi’nde buluştu…
142 OTOMOBİL
Audi A7 Sportback, Mercedes-Benz GLA…
144 YAT MARKET