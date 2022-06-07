Haziran 2022

28 MAYIS-5 HAZİRAN

VENEDİK BOAT SHOW

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Venedik Arsenali’ndeki fuarda suda ve karada olmak üzere 200’den fazla tekne sergilenecek.

www.salonenautico.venezia.it

1-5 HAZİRAN

27. LES VOILES D’ANTIBES

Fransa’nın güneydoğusundaki Antibes şehrinde kurulacak yarış köyünde 19. ve 20. yüzyıllardan kalma klasik yelkenliler görülebilir.

www.voilesdantibes.com

4-5 HAZİRAN

37. YIL AMİRAL KUPASI

İstanbul Yelken Kulübü’nün iki günde iki etaplı olarak düzenlediği yarışa katılması beklenen tekne sayısı 25 civarında…

www.istanbulyelken.org.tr

4-5 HAZİRAN

BAYK EROL KAPKIN KUPASI

Milta Bodrum Marina işbirliğinde düzenlenen Dragon İlkbahar Serisi, bu yıl, beşinci ve son ayağı Erol Kapkın Kupası’yla son buluyor.

www.bayk.org

11-12 HAZİRAN

TAYK-MDK MARMARA KUPASI

Bu yıl Asmalıada dönüşlü Marmara Kupası, TAYK Trofesi dışında “Açık Deniz Yarışları” kategorisinde değerlendiriliyor.

www.tayk.org.tr

22-24 HAZİRAN

CHINA (SHANGHAI) INTERNATIONAL

BOAT SHOW

Bu yıl 26.’sı gerçekleştirilecek Çin’in en eski boat show’u Şangay’daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi’nde…

www.boatshowchina.com

23-26 HAZİRAN

BAYK BODRUM PENINSULLA CUP

BAYK’ın Bodrum Yarımadası’nın tanıtımını destekleyen geniş kapsamlı projesi hayata geçiyor.

www.bayk.org

25-26 HAZİRAN

İSTANBUL SPORTSBOAT KUPASI

Süperpar sponsorluğundaki Sportsboat Trofesi’nin Kalamış Yelken Kulübü işbirliğinde yapılan dördüncü ayağı, beş şamandıra ve bir coğrafi rota yarışından meydana gelecek.

www.sportsboatturkiye.org

29 HAZİRAN-2 TEMMUZ

SUPERYACHT CUP PALMA

Real Club Nautico de Palma’nın ev sahipliğindeki yarışa 26. yılında meşhur J Class yatlar Topaz, Ranger, Velsheda ve Svea da katılıyor.

www.thesuperyachtcup.com