Haziran 2022

28 MAYIS-5 HAZİRAN
VENEDİK BOAT SHOW
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Venedik Arsenali’ndeki fuarda suda ve karada olmak üzere 200’den fazla tekne sergilenecek.
www.salonenautico.venezia.it
1-5 HAZİRAN
27. LES VOILES D’ANTIBES
Fransa’nın güneydoğusundaki Antibes şehrinde kurulacak yarış köyünde 19. ve 20. yüzyıllardan kalma klasik yelkenliler görülebilir.
www.voilesdantibes.com
4-5 HAZİRAN
37. YIL AMİRAL KUPASI
İstanbul Yelken Kulübü’nün iki günde iki etaplı olarak düzenlediği yarışa katılması beklenen tekne sayısı 25 civarında…
www.istanbulyelken.org.tr
4-5 HAZİRAN
BAYK EROL KAPKIN KUPASI
Milta Bodrum Marina işbirliğinde düzenlenen Dragon İlkbahar Serisi, bu yıl, beşinci ve son ayağı Erol Kapkın Kupası’yla son buluyor.
www.bayk.org
11-12 HAZİRAN
TAYK-MDK MARMARA KUPASI
Bu yıl Asmalıada dönüşlü Marmara Kupası, TAYK Trofesi dışında “Açık Deniz Yarışları” kategorisinde değerlendiriliyor.
www.tayk.org.tr
22-24 HAZİRAN
CHINA (SHANGHAI) INTERNATIONAL
BOAT SHOW
Bu yıl 26.’sı gerçekleştirilecek Çin’in en eski boat show’u Şangay’daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi’nde…
www.boatshowchina.com
23-26 HAZİRAN
BAYK BODRUM PENINSULLA CUP
BAYK’ın Bodrum Yarımadası’nın tanıtımını destekleyen geniş kapsamlı projesi hayata geçiyor.
www.bayk.org
25-26 HAZİRAN
İSTANBUL SPORTSBOAT KUPASI
Süperpar sponsorluğundaki Sportsboat Trofesi’nin Kalamış Yelken Kulübü işbirliğinde yapılan dördüncü ayağı, beş şamandıra ve bir coğrafi rota yarışından meydana gelecek.
www.sportsboatturkiye.org
29 HAZİRAN-2 TEMMUZ
SUPERYACHT CUP PALMA
Real Club Nautico de Palma’nın ev sahipliğindeki yarışa 26. yılında meşhur J Class yatlar Topaz, Ranger, Velsheda ve Svea da katılıyor.
www.thesuperyachtcup.com