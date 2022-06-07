Denizciler için dijital seyir defteri zamanı

Denizcilik teknolojileri hızla gelişiyor. Peki denizdeki yolculuklarınızı ve keşiflerinizi kayıt altına alacak doğru ekipmana sahip misiniz?

Denizcilik, biraz dünyadan koparak kafa dinlemeyi, kalabalıklardan kaçarak özgürleşmeyi, bağları koparmayı beraberinde getiren bir kavram ancak ne kadar uzaklaşırsanız uzaklaşın, denizcilikte kayıt tutmak gibi binlerce yıllık bir gelenek olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Seyir defterinize notlarınızı yine el yazınızla alabilirsiniz ama günümüzün gerçek seyir defterleri artık dijitalleşti ve kaptanlar, denizciler yaşadıkları maceraları, yaptıkları keşifleri dijital teknolojiler sayesinde kayıt altına alarak birbiriyle paylaşmayı tercih ediyor. Bu aynı zamanda, her denizciye, diğer denizcinin yaşadığı deneyim hakkında bilgi sahibi olmak ve benzer deneyimlere hazır olma şansı da veriyor.

Bir koyda kayalara takılan çapanızı kurtarma çabalarınızı su altında videoya almak, dalgalar arasında nasıl manevra yaptığınızı kayıt altına almak, keşfettiğiniz doğal güzellikleri tepeden drone ile kuş bakışı şekilde anılarınıza kaydetmek…

Elbette tüm bunlar için ciddi bir hazırlık da gerekiyor. Su altı maceralarınız için su geçirmez bir aksiyon kamerası mutlaka bir ihtiyaçken, uygun fiyatlı aksiyon kameralarını teknenizin çevresine doğru şekilde sabitlemeniz halinde, marinalarda veya iskelelerde manevra yaparken bu kameralardan büyük fayda sağlayabileceğinizi de unutmamalısınız.

Ya da bir drone size sadece Youtube’a yükleyebileceğiniz güzel görüntüler sağlamaz. Kalabalık bir marinaya ya da koya yaklaşırken boş yerleri önceden tespit edip hızlı ve sağlıklı şekilde manevra yapabilmeniz için drone’unuzu önden keşif birliği olarak gönderebileceğinizi unutmamalısınız. Tüm bunlar hayatınızı kolaylaştıracak ve denizlerdeki konforunuza katkı sağlayacak teknolojiler.

Elbette, dijital teknolojiyi avuç içinize getirecek en kritik cihazlardan biri de telefonunuz. Denizde, yeterince büyük bir ekranla, yeterince hızlı bir cihazla tüm bu çevresel teknolojileri kontrol etmek isteyeceksiniz. Yüksek pil kapasitesi, güçlü kamerası, geniş ekranı ile bir denizcinin ihtiyaçlarını karşılayacak ancak uygun fiyatıyla da deniz düşüp kaybolsa bile sizi üzmeyecek bir telefona da ihtiyacınız olacağını unutmayın. Elbette teknenin üzerinde zor anlarda telefonla uğraşmak da zor olacaktır. Telefon ve tabletinizdeki uygulamalara bağlı, su geçirmez bir akıllı kol saati de hayatınızı çok kolaylaştıracaktır. Kol saatleri denizciler için bir zorunluluk değil ama bunu bir kol düğmesi gibi, hayatınızdaki konforu artıracak bir aksesuar olarak düşünmelisiniz.

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