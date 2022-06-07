Yacht Türkiye HAZİRAN 2022 -196

18 ALESTA

Numarine, FDC Yachts, Sanlorenzo, CRN, Beneteau, Ferretti Yachts, Riva, Pardo Yachts, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, TYBA, Bodrum Deniz Müzesi, Tezmarin, Sunbrella, Costa Cruises, Hilton Dalaman, Wider Yachts, Boatmate, Nian Living…

30 MARİNA

Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan sezona dair beklentilerini ve planlarını anlattı…

32 YENİ

Türk Volant Yacht’ın 13 metrelik power katamaranı VOLCAT 43…

36 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

42 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

44 KILAVUZ

Gezi özelliklerine sahip 9 metre üzeri 12 lüks RIB…

58 KEŞİF

Absolute Yachts, flybridge serisini Absolute 60 Fly ile yeniden tanımlıyor…

66 MEGAYAT

İtalyan Rossinavi filosunun en büyüğü 70 metrelik Polaris…

76 YACHT INTERIORS

İnanç Işıl Yıldırım yatlarda salon tasarımında dikkat edilmesi gerekenleri kaleme aldı…

80 MAVİ TUTKU

Astrolog Dinçer Güner tekne sevgisini ve 2022’nin son altı ayı için öngörülerini anlattı…

86 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt, Göcek ihalelerinde gelinen noktayı ve yatçılık kültürüne yansımalarını değerlendirdi…

92 YACHT CHEFS

Deniz Kurt Görsev, Sakız Adası’nı yazdı, keçi yahnisi tarifiyle birlikte…

98 CRUISE

Celestyal Cruises’ın en büyük gemisi Olympia ile Yunan adalarını gezdik…

108 TERSANE

Ahşap tekne restorasyonunda iddialı Bosa Boats’un kurucusu Olcay Öner Akyıldız’la söyleşi…

112 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, denizcilik temasıyla çekilen dizileri ve filmleri değerlendirdi…

118 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, “Çeşme Deniz Tarihinin Üç Efsane Amirali” sergisini yazdı…

124 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel’in kaleminden ayrıntılı bir metcezir anlatımı…

130 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden kum krizi…

132 KİTAP

Dr. Mert Gökalp’in ülkemiz sularında yaşayan 232 türü incelediği “Deniz Canlıları”adlı kitabı…

136 TRAMOLA

HDI Loryma Cup, J/70 Türkiye Turu, MIYC Kış Trofesi, Schüco BAYK Kış Trofesi, Türkiye Turu Rekoru…

146 OTOMOBİL

Ford Puma Hibrit, Kia Sportage, Rolls-Royce Boat Tail…