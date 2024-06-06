Haziran 2024

29 MAYIS-2 HAZİRAN

VENEDİK BOAT SHOW

Tarihi Venedik Tersanesi’nde bu sene beşinci kez düzenlenecek fuara 250 firma katılacak ve 300 tekne sergilenecek. www.salonenautico.venezia.it

29 MAYIS-2 HAZİRAN

LES VOILES D’ANTIBES

1996’dan beri her yıl aynı dönemde Antibes’te kurulan yarış köyünde hayata geçirilen etkinlikte 19. ve 20. yüzyıllardan kalma yelkenliler görülebilir. www.voilesdantibes.com

1-2 HAZİRAN

39. YIL AMİRAL KUPASI

İYK (İstanbul Yelken Kulübü)’nın 39 yıllık etkinliği IRC ve Destek sınıflarına açık…

www.istanbulyelken.org.tr

8-9 HAZİRAN

TAYK GİSBİR KUPASI

GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği) desteğiyle düzenlenen yarış, Caddebostan-Adalar parkurunda. www.tayk.org.tr

19-22 HAZİRAN

SUPERYACHT CUP PALMA

Dünyanın farklı bölgelerinden süperyat yelkenlilerini bir araya getirmesiyle öne çıkan organizasyonun 28’inci yılında regatta coşkusu devam ediyor. www.thesuperyachtcup.com

20-23 HAZİRAN

TYF TÜRKİYE YAT ŞAMPİYONASI

Çeşme Marina’nın ev sahipliği yaptığı şampiyonaya katılım için son kayıt tarihi 19 Haziran…

www.tyf.org.tr

23 HAZİRAN

TYF SÜPERPAR SPORTSBOAT TÜRKİYE TROFESİ III. AYAK

Süperpar ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve spor teknelerin yarıştığı yedi ayaklı trofede üçüncü ayak zamanı… www.sportsboatturkiye.org

29 HAZİRAN

İYK ANI KUPASI 1. AYAK

İYK tarafından organize edilen kupanın ikinci ayağı gelecek ay gerçekleşecek. www.istanbulyelken.org.tr

30 HAZİRAN-1 TEMMUZ

MDK “KABOTAJ” KUPASI İSTANBUL SAILING WEEK

İstanbul Boğazı’nda, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek yarışa yüksek katılım bekleniyor. www.tayk.org.tr