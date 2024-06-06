Haziran 2024

29 MAYIS-2 HAZİRAN
VENEDİK BOAT SHOW
Tarihi Venedik Tersanesi’nde bu sene beşinci kez düzenlenecek fuara 250 firma katılacak ve 300 tekne sergilenecek. www.salonenautico.venezia.it
29 MAYIS-2 HAZİRAN
LES VOILES D’ANTIBES
1996’dan beri her yıl aynı dönemde Antibes’te kurulan yarış köyünde hayata geçirilen etkinlikte 19. ve 20. yüzyıllardan kalma yelkenliler görülebilir. www.voilesdantibes.com
1-2 HAZİRAN
39. YIL AMİRAL KUPASI
İYK (İstanbul Yelken Kulübü)’nın 39 yıllık etkinliği IRC ve Destek sınıflarına açık…
www.istanbulyelken.org.tr
8-9 HAZİRAN
TAYK GİSBİR KUPASI
GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği) desteğiyle düzenlenen yarış, Caddebostan-Adalar parkurunda. www.tayk.org.tr
19-22 HAZİRAN
SUPERYACHT CUP PALMA
Dünyanın farklı bölgelerinden süperyat yelkenlilerini bir araya getirmesiyle öne çıkan organizasyonun 28’inci yılında regatta coşkusu devam ediyor. www.thesuperyachtcup.com
20-23 HAZİRAN
TYF TÜRKİYE YAT ŞAMPİYONASI
Çeşme Marina’nın ev sahipliği yaptığı şampiyonaya katılım için son kayıt tarihi 19 Haziran…
www.tyf.org.tr
23 HAZİRAN
TYF SÜPERPAR SPORTSBOAT TÜRKİYE TROFESİ III. AYAK
Süperpar ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve spor teknelerin yarıştığı yedi ayaklı trofede üçüncü ayak zamanı… www.sportsboatturkiye.org
29 HAZİRAN
İYK ANI KUPASI 1. AYAK
İYK tarafından organize edilen kupanın ikinci ayağı gelecek ay gerçekleşecek. www.istanbulyelken.org.tr
30 HAZİRAN-1 TEMMUZ
MDK “KABOTAJ” KUPASI İSTANBUL SAILING WEEK
İstanbul Boğazı’nda, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek yarışa yüksek katılım bekleniyor. www.tayk.org.tr