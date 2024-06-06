Yacht Türkiye Haziran 2024 – 220

22 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
24 ALESTA
Numarine, Aquila Yachts, Ares Yachts, Pardo Yachts, BLC Yachts, CNB Yachts, Lagoon Catamarans, Outremer Catamarans, Sunreef Yachts, Wally, Tezmarin, Enata, D-Marin, Setur Marinas, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği, Wtatil…
36 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler, aksesuarlar…
42 KILAVUZ
7 metre ve üzeri 12 lüks RIB modeli…
56 KAPAK
İtalyan Canados’un 29 metrelik Gladiator 961 Speed’i…
66 TEST
Power katamaran Yot 36 ile Fethiye’de test seyri…
76 MEGAYAT
Türk tersane Dünya Yachts imzalı explorer megayat King Benji…
88 YACHT INTERIORS
İ. Işıl Yıldırım yat iç mekânlarında karbon ayak izini azaltma girişimlerini inceledi…
90 KEYİFLİYİM
Miray S. Öncü’den tekneyle yurt dışına çıkış rehberi…
98 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, Ege sularını denizci gözüyle değerlendirdi…
104 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, bugüne dek gördüğü klasik tekneler arasından etkilendiklerini kaleme aldı…
110 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, Türklerin denizle ilişkisini tarihsel akışa göre değerlendirdi…
114 YACHT CHEF
Deniz Kurt, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Kurt Arrigo ile söyleşti…
120 DENİZCİ KADINLAR
Alper Günoral’ın bu ayki konuğu ilk kadın römorkör kaptanı Gizem Turan…
124 DENİZ KÜLTÜRÜ
Geçen ay Hamburg’ta kutlanan Hafengeburstag (Liman Doğumgünü)’tan gözlemler…
128 KİTAP
“Balıkçıl’ın Dünya Turu”, yeni çıkanlar, çok okunanlar…
132 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, Akdeniz’de bulunan ilk kanoları yazdı…
136 CHARTER
Geçen ay Göcek’te beşincisi düzenlenen TYBA Yacht
Charter Show…
140 TRAMOLA
Schüco-BAYK Kış Trofesi, Halikarnas Kupası, Coral Cup, Didim 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Yat Yarışları, İDO Sailing Cup, J/70 Türkiye Serisi, Ezgim Mıstıkoğlu ve Derin Deniz Bınaroğlu, Türkiye Olimpik Yelken Takımı…
150 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, yaz sezonunda yaşanabilecek hava olaylarına dikkat çekti…
162 OTOMOBİL
Mercedes-Benz E 180, Volkswagen Passat…