Roma merkezli İtalyan Canados’un son tasarımlarından biri olan Gladiator 961 Speed, 29 metrelik uzunluğu ve 50 knot’u aşan hızıyla denizleri fethetmeye hazır.

Yazı İLKE YILMAZ [email protected], Fotoğraflar CANADOS YACHTS ARŞİVİ

Gladiator 961 Speed’e dair ilk açıklamalar 2023’ün sonbahar aylarında gelmeye başlamış, yatın İtalyan Canados’un amiral gemisi olacağı duyurulmuştu. Ayrıca serinin 12,40-29 metre arasında olacağı da açıklanmıştı. Roma merkezli Canados açıklamaları yaptığı dönemde ve sonrasında yoğun bir tempoyla üretimini sürdürdü ve geçen yıl ilk Galiador 961 Speed sahibine teslim edildi.

SIRA DIŞI SPORTİF KİMLİK

Lüks yat segmentinde 29 metrelik ebatlarda 50 knot hızlara ulaşan ve güvenlik kriterlerinden ödün vermeden bir yat tasarlamak hiç de kolay değil. Beş kabini, dört mürettebat kamarası, İtalyan tasarım gücünü her bir noktasında hissettiren deri detayları ve üstün performans sunan ses sistemiyle Gladiator 961 sıra dışı bir kimlik sergiliyor.

Performansla bağlantılı çok sayıda kısıtlamaya rağmen Gladiator 961’in mühendisleri, konforu ve hareket özgürlüğüne öncelemişler. Yani yatın hem iç hem de dış mekânlarında hareket etme kolaylığına özel bir önem atfedilmiş. Devamı Haziran 2024 sayımızda.