Yarış yelkenlilerinden ilham alan Excess 12

Fransız Beneteau Group, yeni markası Excess Catamarans’ı sene başında Boot Düsseldorf’ta duyurmuş ve peş peşe beş model suya indirileceğini açıklamıştı. Excess Catamarans’ın ilk iki modeli olan XCS 12 ile XCS 15’in dünya prömiyerleri, geçen eylülde Cannes Yachting Festival’de yapıldı. Katamaranda yelken performansından vazgeçmek istemeyenlere hitap eden sportif markanın 11,73 metrelik XCS 12’si, 6,73 metre genişliğinde. Katamaranın havuzluğuna sancak ve iskeleden ikişer basamakla ulaşılıyor ve her iki tarafta da dümen karşılıyor. Dümenlerin önünden ikişer basamakla ise yan yürüme yoluna ve başüstüne erişiliyor. Teknenin uzatılmış çatısı açılabilir sunroof’a sahip. Bumba da kıça kadar uzuyor, böylece yelken alanı büyüyor. Yarış yelkenlilerinden ilham alınarak gezi amaçlı inşa edilen XCS 12’deki üzeri köşeli ana yelkenin alanı 50, kendinden tramolalı floğun alanı 32 metrekare. Orsa yelken alanı 82 metrekare olan tekne, çok hafif rüzgârlar için 67 metrekarelik Code 0 opsiyonuyla sunuluyor. VPLP Design, Patrick le Quément ve Nauta Design’ın imzasını taşıyan modelin üç kamaralı versiyonunda iskele gövdenin tamamı ana kamaraya ayrılıyor, sancak gövdede iki adet çift kişilik kamara ile bir banyo bulunuyor. Dört kamaralı versiyonda iki gövdeye de ikişer adet çift kişilik kamara ve birer banyo konuyor. Excess Catamarans, Ocak 2020’de Boot Düsseldorf’ta XCS 11’in dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Ardından eylülde, Cannes Yachting Festival’de XCS 14’ü sergileyecek ve Nisan 2021’de Multihull Boat Show’da XCS 13’ü sunarak ilan ettiği beş modeli tamamlayacak.☸