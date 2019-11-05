Yarış yelkenlilerinden ilham alan Excess 12

5 Kasım 2019 / yorum yapılmamış / 92 kez okundu

Fransız Beneteau Group, yeni markası Excess Catamarans’ı sene başında Boot Düsseldorf’ta duyurmuş ve peş peşe beş model suya indirileceğini açıklamıştı. Excess Catamarans’ın ilk iki modeli olan XCS 12 ile XCS 15’in dünya prömiyerleri, geçen eylülde Cannes Yachting Festival’de yapıldı. Katamaranda yelken performansından vazgeçmek istemeyenlere hitap eden sportif markanın 11,73 metrelik XCS 12’si, 6,73 metre genişliğinde. Katamaranın havuzluğuna sancak ve iskeleden ikişer basamakla ulaşılıyor ve her iki tarafta da dümen karşılıyor. Dümenlerin önünden ikişer basamakla ise yan yürüme yoluna ve başüstüne erişiliyor. Teknenin uzatılmış çatısı açılabilir sunroof’a sahip. Bumba da kıça kadar uzuyor, böylece yelken alanı büyüyor. Yarış yelkenlilerinden ilham alınarak gezi amaçlı inşa edilen XCS 12’deki üzeri köşeli ana yelkenin alanı 50, kendinden tramolalı floğun alanı 32 metrekare. Orsa yelken alanı 82 metrekare olan tekne, çok hafif rüzgârlar için 67 metrekarelik Code 0 opsiyonuyla sunuluyor.  VPLP Design, Patrick le Quément ve Nauta Design’ın imzasını taşıyan modelin üç kamaralı versiyonunda iskele gövdenin tamamı ana kamaraya ayrılıyor, sancak gövdede iki adet çift kişilik kamara ile bir banyo bulunuyor. Dört kamaralı versiyonda  iki gövdeye de ikişer adet çift kişilik kamara ve birer banyo konuyor. Excess Catamarans, Ocak 2020’de Boot Düsseldorf’ta XCS 11’in dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Ardından eylülde, Cannes Yachting Festival’de XCS 14’ü sergileyecek ve Nisan 2021’de Multihull Boat Show’da XCS 13’ü sunarak ilan ettiği beş modeli tamamlayacak.

Excess catamaran 12.
Excess world and explore perfectly designed catamarans inspired by racing for cruising pleasure.
The construction of CNB yachts is based on the incorporation of all the know-how within their boatbuilding yard located in Bordeaux on an outstanding site. From design to launch, the teams work with a constant concern for a job well done. Whether it is a sailing yacht or a motor-yacht, a one-off or a semi-custom, they adopt only seaworthy, durable and functional solutions. Elegance then results from the sum of a multitude of details. Sometimes imperceptible individually, their amalgamation forms a coherent and harmonious whole. They make CNB yacht builders a unique provenance.

Come into the EXCESS world and explore perfectly designed catamarans inspired by racing for cruising pleasure. They offer endless comfort in a modern and peaceful interior designed by the most internationally awarded names in the Naval Architecture industry

Come into the EXCESS world and explore perfectly designed catamarans inspired by racing for cruising pleasure. They offer endless comfort in a modern and peaceful interior designed by the most internationally awarded names in the Naval Architecture industry

Yelkenli

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