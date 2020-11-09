Kasım 2020

29 EKİM-1 KASIM

CUMHURBAŞKANLIĞI ULUSLARLARARASI YAT YARIŞLARI

İYK tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek yarışta dünyanın dört bir yanından yelkenliler bulunacak. İlki İstanbul Boğazı’nda olmak üzere üç etaplı yapılacak yarış, Türkiye’nin tanıtımı açısından da önem taşıyor.

www.istanbulyelken.org.tr

2-6 KASIM

18. GÖCEK SONBAHAR

YARIŞ HAFTASI

D-Marin Göcek işbirliğinde gerçekleştirilecek yarış haftasında 60’ın üzerinde tekne olacak.

www.gocekyachtclub.org

7 KASIM

TEB-TAYK FAHİR ÇELİKBAŞ KUPASI

TEB Özel Bankacılık sponsorluğundaki yarışta IRC ile Gezi sınıfları Caddebostan-Adalar parkurunda kapışacak.

www.tayk.org.tr

7-8 KASIM

EAYK GÜZ TROFESİ II. AYAK

Çeşme parkurundaki trofenin ikinci ayağında cumartesi iki, pazar ise bir şamandıra yarışı yapılması hedefleniyor.

www.eayk.org

7-15 KASIM

TUZLA BOAT SHOW

En yeni teknelerin denizde sergileneceği Tuzla Boat Show, dokuz gün boyunca Viaport Marina’da…

deniz.boatshoweurasia.com.tr

8 KASIM-31 OCAK 2021

VENDÉE GLOBE

“Solo”, “hiç durmadan” ve “son teknoloji asistanlar olmadan” dünyanın çevresi kadar, yani 40.075 kilometrelik rota üzerinde gerçekleşecek 9. Vendée Globe

buluşmasında 36 skipper performans sergileyecek. www.vendeeglobe.org

8 KASIM

68. YIL ALTINKİLİT KUPASI

YAT YARIŞI

İYK’nın düzenlediği Fenerbahçe – Caddebostan parkurundaki rüzgârüstü-rüzgâraltı rotalı yarışta iki mücadele olması planlanıyor.

www.istanbulyelken.org.tr

13-15 KASIM

J70 GÜZ KUPASI

KKTC’de yapılması planlanan yarış, pandemi dolayısıyla Marmaris Kumlubük’te, sekiz kadar J/70’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

www.j70tr.org

14-15 KASIM

BAYK GÜZ TROFESİ II. AYAK

Dört ayaklı BAYK Güz Trofesi’nin iki ve üçüncü ayakları aynı aya denk geliyor. Üçüncü ayak da 28-29 Kasım’da…

www.bayk.org

15 KASIM

HEYBELİADA 1773 KUPASI

YAT YARIŞI

Heybeliada Deniz Lisesi önünden start verilecek, Adalar parkurundaki coğrafi rotalı yarış, İstanbul Yelken Kulübü önünde sonlanacak.

www.istanbulyelken.org.tr

21 KASIM

TEB-TAYK

ERTAN BALİN KUPASI

Moda-Caddebostan-Adalar rotasında gerçekleştirilecek yarışa IRC ve Gezi sınıfları katılabilecek.

www.tayk.org.tr

21-22 KASIM

MIYC ŞENTOP SİGORTA KIŞ TROFESİ V. AYAK

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından 6 ayak olarak planlanan trofenin beşinci ayağı Şentop Sigorta sponsorluğunda yapılacak.

www.miyc.org

26-29 KASIM

BAYK DRAGON SONBAHAR SERİSİ III. AYAK

Milta Bodrum Marina işbirliğinde düzenlenen serinin üçüncü ayağı Dragon Türkiye Şampiyonası olacak. Yarışa 8-11 teknenin katılımı bekleniyor.

www.bayk.org

28 KASIM

ORGE KUPASI YAT YARIŞI

ORGE Elektrik Taahhüt’ün sponsorluğunda düzenlenen, 6-27 metrelik IRC ve gezi teknelerine açık olan yarışa 27 Kasım’a dek kayıt yaptırılabilir.

www.istanbulyelken.org.tr