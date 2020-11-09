Kasım 2020

29 EKİM-1 KASIM
CUMHURBAŞKANLIĞI ULUSLARLARARASI YAT YARIŞLARI
İYK tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek yarışta dünyanın dört bir yanından yelkenliler bulunacak. İlki İstanbul Boğazı’nda olmak üzere üç etaplı yapılacak yarış, Türkiye’nin tanıtımı açısından da önem taşıyor.
www.istanbulyelken.org.tr
2-6 KASIM
18. GÖCEK SONBAHAR
YARIŞ HAFTASI
D-Marin Göcek işbirliğinde gerçekleştirilecek yarış haftasında 60’ın üzerinde tekne olacak.
www.gocekyachtclub.org
7 KASIM
TEB-TAYK FAHİR ÇELİKBAŞ KUPASI
TEB Özel Bankacılık sponsorluğundaki yarışta IRC ile Gezi sınıfları Caddebostan-Adalar parkurunda kapışacak.
www.tayk.org.tr
7-8 KASIM
EAYK GÜZ TROFESİ II. AYAK
Çeşme parkurundaki trofenin ikinci ayağında cumartesi iki, pazar ise bir şamandıra yarışı yapılması hedefleniyor.
www.eayk.org
7-15 KASIM
TUZLA BOAT SHOW
En yeni teknelerin denizde sergileneceği Tuzla Boat Show, dokuz gün boyunca Viaport Marina’da…
deniz.boatshoweurasia.com.tr
8 KASIM-31 OCAK 2021
VENDÉE GLOBE
“Solo”, “hiç durmadan” ve “son teknoloji asistanlar olmadan” dünyanın çevresi kadar, yani 40.075 kilometrelik rota üzerinde gerçekleşecek 9. Vendée Globe
buluşmasında 36 skipper performans sergileyecek. www.vendeeglobe.org
8 KASIM
68. YIL ALTINKİLİT KUPASI
YAT YARIŞI
İYK’nın düzenlediği Fenerbahçe – Caddebostan parkurundaki rüzgârüstü-rüzgâraltı rotalı yarışta iki mücadele olması planlanıyor.
www.istanbulyelken.org.tr
13-15 KASIM
J70 GÜZ KUPASI
KKTC’de yapılması planlanan yarış, pandemi dolayısıyla Marmaris Kumlubük’te, sekiz kadar J/70’in katılımıyla gerçekleştirilecek.
www.j70tr.org
14-15 KASIM
BAYK GÜZ TROFESİ II. AYAK
Dört ayaklı BAYK Güz Trofesi’nin iki ve üçüncü ayakları aynı aya denk geliyor. Üçüncü ayak da 28-29 Kasım’da…
www.bayk.org
15 KASIM
HEYBELİADA 1773 KUPASI
YAT YARIŞI
Heybeliada Deniz Lisesi önünden start verilecek, Adalar parkurundaki coğrafi rotalı yarış, İstanbul Yelken Kulübü önünde sonlanacak.
www.istanbulyelken.org.tr
21 KASIM
TEB-TAYK
ERTAN BALİN KUPASI
Moda-Caddebostan-Adalar rotasında gerçekleştirilecek yarışa IRC ve Gezi sınıfları katılabilecek.
www.tayk.org.tr
21-22 KASIM
MIYC ŞENTOP SİGORTA KIŞ TROFESİ V. AYAK
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından 6 ayak olarak planlanan trofenin beşinci ayağı Şentop Sigorta sponsorluğunda yapılacak.
www.miyc.org
26-29 KASIM
BAYK DRAGON SONBAHAR SERİSİ III. AYAK
Milta Bodrum Marina işbirliğinde düzenlenen serinin üçüncü ayağı Dragon Türkiye Şampiyonası olacak. Yarışa 8-11 teknenin katılımı bekleniyor.
www.bayk.org
28 KASIM
ORGE KUPASI YAT YARIŞI
ORGE Elektrik Taahhüt’ün sponsorluğunda düzenlenen, 6-27 metrelik IRC ve gezi teknelerine açık olan yarışa 27 Kasım’a dek kayıt yaptırılabilir.
www.istanbulyelken.org.tr