Süperyat konforunda crossover PRESTIGEX70

Prestige, 2020 yılında hem denizi radikal bir şekilde deneyimlemek isteyenler hem de lüksten vazgeçmeyenler için yeni bir seri yarattı. X serisinin ilk modeli X70, yenilikçi bir çizginin eseri.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar PRESTIGE YACHTS ARŞİVİ

Küresel yatçılık pazarının hızla değişen ve yenilenen lüks motoryat konseptleri, cesur ve özgün tasarımların üretimine neden oluyor. Bu hususta bazı markalar daha atak ve öncü davranarak değişimle yetinmeyip, işi reform aşamasına dek getiriyorlar. Fransız Jeanneau’nun bünyesindeki motoryat markası Prestige de bu markalardan biri. Tarihi 1950’li yıllara dayanıyor. Her geçen yıl güçlenen, yenilenen ve dünyada iyi satış grafiği yakalayan serilere imza atan markanın 2020 yılında yarattığı X serisi beğeni topluyor. Bu yenilikçi serinin ilk modeli Prestige X70’i incelediğimizde denizde yaşamı uzun soluklu ve ciddi düşünenler için ideal bir tekne olduğunu anlıyoruz.

YÜZEN ADA

Garroni Design ve Prestige tarafından geliştirilen X70’in hacimli alanları, hareket kolaylığı, iç ve dış mekânların özenle kurgulanmış bağlantısı ile genişliğe eşlik eden aydınlığı dikkat çekiyor. Deniz üzerinde özel bir ada olarak da değerlendirilen X70’teki mobilya ve materyaller, markanın teknik uzmanlığıyla birleşerek estetik açıdan çarpıcı modelin lüks vurgusundaki tamamlayıcı unsurlar olarak karşımızı çıkıyor. Tamamen süperyat mantığında oluşturulmuş X70, iç ve dış alanlarda sonsuzluk hissi yaratıyor. Lüks crossover’ın tasarımı, yatın tamamından yararlanılmasını olanaklı kılıyor ve sonuç olarak da tam en kullanımıyla teknede kazanılan alan ciddi boyutlara ulaşıyor. Lüks villa konforu sunduğu söylenebilecek çok işlevli model, denizde rahat yaşamın standartlarına fazlasıyla sahip.

YAŞAMI “GENİŞLETEN” BAKIŞ AÇISI

Geleneksel flybridge’li modellerde genellikle güvertede hareketi kolaylaştırmak için tekne genişliğinin yüzde 70’i kullanılır. X70’te ise bu yaklaşım yerine, yukarıda da değindiğimiz gibi, teknenin her noktasında tam genişlikten faydalanma seçeneği benimsenmiş. Salon ve dış alanların hacimsel olarak genişlemesi bir yana, teknenin XXL havuzluk kısmı da aynı boydaki benzerlerinden üç kat daha büyük hale gelebiliyor. Böylece flybridge’te ve ana güvertede yaşam alanları, belirgin biçimde genişlemiş oluyor. Prestige X70’te dış ve iç tasarımın birbirinden bağımsız düşünülmediğini kavramak zor değil; iç içe planlama yapılmış, başarıyla da uygulanmış.

4 FARKLI GİRİŞLİ FLYBRIDGE

Sosyal bir tekne Prestige X70. Denizi, kaliteli konuk ağırlama koşullarını, seçkin ve rafine lüksü, incelikle planlanmış üst düzey konforu ve tabii istendiğinde mahremiyeti de sunan bir model. Teknede flybridge elbette en önemli bölümlerden biri. Ön güverteye flybridge üzerinden ya da yanlardaki kayar kapılar sayesinde doğrudan salondan geçilebiliyor. Flybridge’teki dört farklı giriş akıcı bir hareketlilik sağlıyor. İki merdivenden flybridge’e ulaşılırken, diğer ikisinden de ön güverteye geçilebiliyor. Geniş ve tam donanımlı dümen konsolu, kusursuz görüş sağlıyor. Teknenin kalbi konumundaki merkezi kuzineden flybridge’e servis rahatlatılmış. Yüzde 300 oranında büyütülmüş havuzluk, denizle ve ışıkla iç içe. Kıçtaki yüzme platformu ise denizle irtibatı en üst seviyeye çıkarıyor. Prestige X70’teki ayrıntıların sirkülasyonu kolaylaştırmak için de incelikle kurgulandığı gözden kaçmıyor.

EN İYİLERLE KAZANILAN SADE ŞIKLIK

Prestige ününü çözüm ortaklarına ve malzeme seçimine de borçlu. En iyilerle çalışmaktan vazgeçmeyen marka, radikal değişimlerle hayata geçirdiği yeni X serisinin ilk modelinde de bu ilkesinden ödün vermiyor. Bolca saklama bölümüyle zenginleştirilmiş iç kısımlarda kullanılan mobilya ve materyaller, sade bir şıklık sunarken rafine lüksü vurguluyor. Kaşmir, deri ve ahşap kullanımı ambiyansı huzurlu kılıyor. Deri detaylarda by Foglizzo imzası var. İsteğe göre üretilen sofalarda ise by Duvivier tercih edilmiş. Ahşap işçiliğinde de zarafet ve modern çizgiler öne çıkıyor. Prestige’in ahşap ustaları, her bir parça için elle uyguladıkları lake ve parlak vernik gibi çeşitli malzemeleri bir arada kullanmışlar. Ses sitemi için Bowers & Wilkins seçilmiş.

KİŞİSELLEŞTİRME OLANAĞI

Master kabin, teknenin tam genişliğini kullanarak tatminkâr ölçüde genişlik ve hareket kolaylığı sunuyor. Bu kamaraya giriş, ana güverteden özel ve bağımsız bir merdivenle yapılıyor. Aynı şekilde misafir kabinlerinin ve VIP kabinin de özel girişleri bulunuyor. Ayrıca tam kadro mürettebat için de özel bölümler mevcut.

Konforu ve lüksü odağına alan modelin müşterilerine tekneyi kişiselleştirme imkânı sağladığını öğrenince şaşırmıyoruz. Prestige X70’in sahibi kendi zevkine göre masaları, sandalyeleri, koltukları, güneşlenme minderlerini ve şezlongları geniş bir yelpazede sunulan seçenekler arasından belirleme ayrıcalığına sahip.

Prestige X70’te performans ve güç için IPS teknolojisiyle daha fazla manevra kolaylığı sunan Volvo uzmanlığından yararlanılıyor. X70’te güvenliği artırıp, yakıt tüketimini azaltarak verimliliğini kanıtlamış IPS 1200 ya da IPS 1350 kullanılabiliyor.☸