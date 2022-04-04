Yacht Türkiye NİSAN 2022 -194

16 ALESTA
Alia Yachts, Port Azure, TAYK, FUGU, Neo Sailing, Omega, Prestige Yachts, Setur, TURMEPA, TYBA Yacht Charter Show, Volant Yachts, YYachts, Six Senses Kaplankaya…
26 KIYI MÜHENDİSLİĞİ
Sualtı teknolojileri ve kıyı mühendisliği alanında 20 yıldır faaliyet gösteren PF Marine’le söyleşi…
30 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…
38 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
39 KILAVUZ
Denize açılan kanatlarıyla 16 konforlu tekne…
54 MEGAYAT
Türk Mengi Yay’ın 47 metrelik yelkenlisi Seleda…
64 YACHT INTERIORS
Tasarımcı İnanç Işıl Yıldırım, yatlarda iç mekân tasarımının önemini kaleme aldı…
68 YACHT CHEFS
Deniz Kurt Görsev, yat mutfağının kendine özgü ekipman ihtiyaçlarını yazdı……
70 SEVGİLİ TEKNEM
1970 yapımı tırhandil Usta K’nın Tezcan Birgin’in ellerinde hayata dönüşü…
76 HUKUK
Murat Sümer’in kaleminden Rus oligarkların süperyatlarının alıkonmalarının hukuki yönü…
78 GÜNDEM
Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yaptırım uygulanan süperyatlar…
86 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, savaş döneminde Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemine dikkat çekti…
92 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav’ın kaleminden ücretli konaklama dönemine geçişe hazırlanan Göcek’teki son durum…
98 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, Türkiye’de denizde görgü sorununu ele aldı…
102 TEKNE HAYATI
Evlerini satıp tekneye taşınan Müjgan-Cüneyt Küçükoğlu çiftinin tam zamanlı alargada yaşamı…
106 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel’in geçen ay yazmaya başladığı “tall ship”lerin ikinci bölümü…
114 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan’dan Endurance ve Fram gemilerinin hikâyeleri…
118 KİTAP
İhsan Oktay Anar’ın yeni romanı Tiamat, sualtındaki varoluş mücadelesini anlatıyor…
122 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, kar kuraklığını anlattı…
124 TRAMOLA
Türk Dragon Birliği, MIYC Kış Trofesi, Tırhandil Cup Kış Trofesi, Transquadra…
138 OTOMOBİL
Mercedes-Benz CLA 200 4 Matic AMG+, BMW 4.20i Coupé, Seat Tarraco FR DSG, Audi Q3 SportBlack 35 TFSI S-Line…