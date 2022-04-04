Yacht Türkiye NİSAN 2022 -194

4 Nisan 2022 / yorum yapılmamış

16 ALESTA

Alia Yachts, Port Azure, TAYK, FUGU, Neo Sailing, Omega, Prestige Yachts, Setur, TURMEPA, TYBA Yacht Charter Show, Volant Yachts, YYachts, Six Senses Kaplankaya…

26 KIYI MÜHENDİSLİĞİ

Sualtı teknolojileri ve kıyı mühendisliği alanında 20 yıldır faaliyet gösteren PF Marine’le söyleşi…

30 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

38 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

39 KILAVUZ

Denize açılan kanatlarıyla 16 konforlu tekne…

54 MEGAYAT

Türk Mengi Yay’ın 47 metrelik yelkenlisi Seleda…

64 YACHT INTERIORS

Tasarımcı İnanç Işıl Yıldırım, yatlarda iç mekân tasarımının önemini kaleme aldı… 

68 YACHT CHEFS

Deniz Kurt Görsev, yat mutfağının kendine özgü ekipman ihtiyaçlarını yazdı……

70 SEVGİLİ TEKNEM

1970 yapımı tırhandil Usta K’nın Tezcan Birgin’in ellerinde hayata dönüşü…

76 HUKUK

Murat Sümer’in kaleminden Rus oligarkların süperyatlarının alıkonmalarının hukuki yönü…

78 GÜNDEM

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yaptırım uygulanan süperyatlar…

86 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, savaş döneminde Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemine dikkat çekti…

92 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav’ın kaleminden ücretli konaklama dönemine geçişe hazırlanan Göcek’teki son durum…

98 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, Türkiye’de denizde görgü sorununu ele aldı…

102 TEKNE HAYATI 

Evlerini satıp tekneye taşınan Müjgan-Cüneyt Küçükoğlu çiftinin tam zamanlı alargada yaşamı…

106 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel’in geçen ay yazmaya başladığı “tall ship”lerin ikinci bölümü…

114 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan’dan Endurance ve Fram gemilerinin hikâyeleri…

118 KİTAP

İhsan Oktay Anar’ın yeni romanı Tiamat, sualtındaki varoluş mücadelesini anlatıyor… 

122 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, kar kuraklığını anlattı…

124 TRAMOLA

Türk Dragon Birliği, MIYC Kış Trofesi, Tırhandil Cup Kış Trofesi, Transquadra…

138 OTOMOBİL

Mercedes-Benz CLA 200 4 Matic AMG+, BMW 4.20i Coupé, Seat Tarraco FR DSG, Audi Q3 SportBlack 35 TFSI S-Line…

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