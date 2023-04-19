Nisan 2023

1-2 NİSAN

SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ V. AYAK

Milta Bodrum Marina iş irliğinde düzenlenen ve 28 civarında teknenin yarıştığı yedi ayaklı trofede sıra beşinci ayakta… www.bayk.org

1-2 NİSAN

MIYC KIŞ TROFESİ IV. AYAK

Marmaris’te düzenlenen, yerli ve yabancı yarışçıların katıldığı 14. yaşındaki Kış Trofesi, altı ayakta tamamlanacak. Beşinci ayak ise 22-23 Nisan’da… www.miyc.org

8-9 NİSAN

TIRHANDİL CUP OKTAY TÜFEK TROFESİ

Bodrum’da 15 civarında geleneksel tırhandil tipi teknenin girdiği yarışların altıncı, yani son ayağı yapılacak. www.tirhandilcup.com

12-16 NİSAN

INTERNATIONAL MULTIHULL BOAT SHOW

65 civarında katamaran ve trimaranın suda sergileneceği 14 yaşındaki fuar, La Grande-Motte’de…

www.multicoque-online.com

15-16 NİSAN

FERCO KOMODORLAR KUPASI

TAYK 2023 Trofesi’nin açılışını yapacak Ferco ana sponsorluğundaki yarış, Caddebostan-Adalar parkurunda… www.tayk.org.tr

15-16 NİSAN

EAYK KIŞ TROFESİ V. AYAK

Çeşme Marina ile işbirliğinde düzenlenen bol ödüllü trofenin sondan bir önceki ayağında 30 civarında tekne yarışacak. www.eayk.org

19-21 NİSAN

SWALLOW CUP

Campus Cup’la aynı zamanda öğrenci olmayanlar da kendi aralarında sınıflandırılarak yarışacak.

www.miyc.org

19-21 NİSAN

MIYC CAMPUS CUP

Artık Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile işbirliğinde düzenlenen Marmaris’teki yarış 15 yaşında…

www.miyc.org

26-29 NİSAN

Dragon TurkIsh Grand PrIx

Milta Bodrum Marina’nın ev sahipliğini üstlendiği yarış, Mayıs’ta Bodrum’da yapılacak Dragon Dünya Şampiyonası’na da seçme niteliği taşıyor. www.bayk.org

30 NİSAN

SÜPERPAR SPORTSBOAT TROFESİ II. AYAK

İstanbul’da spor teknelerin yarıştığı trofe, Ekim’e kadar yedi ayaklı olarak gerçekleştirilecek.

www.sportsboatturkiye.org