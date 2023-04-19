Nisan 2023

1-2 NİSAN
SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ V. AYAK
Milta Bodrum Marina iş irliğinde düzenlenen ve 28 civarında teknenin yarıştığı yedi ayaklı trofede sıra beşinci ayakta… www.bayk.org
1-2 NİSAN
MIYC KIŞ TROFESİ IV. AYAK
Marmaris’te düzenlenen, yerli ve yabancı yarışçıların katıldığı 14. yaşındaki Kış Trofesi, altı ayakta tamamlanacak. Beşinci ayak ise 22-23 Nisan’da… www.miyc.org
8-9 NİSAN
TIRHANDİL CUP OKTAY TÜFEK TROFESİ
Bodrum’da 15 civarında geleneksel tırhandil tipi teknenin girdiği yarışların altıncı, yani son ayağı yapılacak. www.tirhandilcup.com
12-16 NİSAN
INTERNATIONAL MULTIHULL BOAT SHOW
65 civarında katamaran ve trimaranın suda sergileneceği 14 yaşındaki fuar, La Grande-Motte’de…
www.multicoque-online.com
15-16 NİSAN
FERCO KOMODORLAR KUPASI
TAYK 2023 Trofesi’nin açılışını yapacak Ferco ana sponsorluğundaki yarış, Caddebostan-Adalar parkurunda… www.tayk.org.tr
15-16 NİSAN
EAYK KIŞ TROFESİ V. AYAK
Çeşme Marina ile işbirliğinde düzenlenen bol ödüllü trofenin sondan bir önceki ayağında 30 civarında tekne yarışacak. www.eayk.org
19-21 NİSAN
SWALLOW CUP
Campus Cup’la aynı zamanda öğrenci olmayanlar da kendi aralarında sınıflandırılarak yarışacak.
www.miyc.org
19-21 NİSAN
MIYC CAMPUS CUP
Artık Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile işbirliğinde düzenlenen Marmaris’teki yarış 15 yaşında…
www.miyc.org
26-29 NİSAN
Dragon TurkIsh Grand PrIx
Milta Bodrum Marina’nın ev sahipliğini üstlendiği yarış, Mayıs’ta Bodrum’da yapılacak Dragon Dünya Şampiyonası’na da seçme niteliği taşıyor. www.bayk.org
30 NİSAN
SÜPERPAR SPORTSBOAT TROFESİ II. AYAK
İstanbul’da spor teknelerin yarıştığı trofe, Ekim’e kadar yedi ayaklı olarak gerçekleştirilecek.
www.sportsboatturkiye.org