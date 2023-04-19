Yacht Türkiye Nisan 2023 – 206

24 ALESTA
Numarine, YATED, Ada Yachtworks, Ferretti Yachts, Azimut Yachts, CRN, VisionF Yachts, Riva Yacht, Rand Boats, Benetti Yachts, Italia Yachts, Linssen Yachts, Nauta Design, Wally, D-Marin, Philippe Briand, Celestyal Cruises, Yalıkavak Marina…
38 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, dekorasyon önerileri…
44 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
46 KILAVUZ
Sezona hazır, hemen teslim 30 tekne…
68 KAPAK
Ünlü tasarımcıların imza attığı 24 metrelik süperyat yelkenli Advanced A80…
78 KEŞİF
Aquila Power Catamarans’ın amiral gemisi Aquila 70 Luxury…
86 MEGAYAT
CRN’den 52 metrelik lüks M/Y CIAO…
100 YACHT INTERIORS
İnanç Işıl Yıldırım, yatlarda mutfak tasarımında dikkat edilecek noktaları yazdı…
102 YACHT CHEFS
Deniz Kurt Görsev, yat şefliğini profesyonellerin deneyimleri ışığında değerlendirdi…
104 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, 1996’da gerçekleştirdiği Hint Okyanusu geçişini anlattı…
112 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, Osmanlı Donanması’nın Sumatra Seferi’ni kaleme aldı…
116 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, yakın zamanda yitirdiğimiz sualtı dünyasının önemli ismi Tosun Sezen’in hikâyesini tamamladı…
118 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, afetlerde “deniz köprüsü” kurmanın önemini yazdı…
122 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden, iklim değişimi ve aşırı hava olayları…
124 TRAMOLA
MIYC Kış Trofesi, The Ocean Race, Dragon Dünya Şampiyonası ve Alper Günoral’ın kaleminden Global Solo Challenge için Black Betty’nin son hazırlıkları…
138 TRAMOLA PORTRE
Başarılı yelkenci Andrew J. Holdworth’ün Türkiye kıyılarındaki yeni planları…
144 KİTAP
Claudi Magris’in “Bir Başka Deniz” ve Norah Lange’in “45 Gün ve 30 Denizci” adlı romanları…
146 OTOMOBİL
Lexus RX 500 H ve Citroen C5 Aircross…