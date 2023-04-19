Yacht Türkiye Nisan 2023 – 206

19 Nisan 2023 / yorum yapılmamış

24 ALESTA

Numarine, YATED, Ada Yachtworks, Ferretti Yachts, Azimut Yachts, CRN, VisionF Yachts, Riva Yacht, Rand Boats, Benetti Yachts, Italia Yachts, Linssen Yachts, Nauta Design, Wally, D-Marin, Philippe Briand, Celestyal Cruises, Yalıkavak Marina…

38 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, dekorasyon önerileri…

44 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

46 KILAVUZ

Sezona hazır, hemen teslim 30 tekne…

68 KAPAK 

Ünlü tasarımcıların imza attığı 24 metrelik süperyat yelkenli Advanced A80…

78 KEŞİF

Aquila Power Catamarans’ın amiral gemisi Aquila 70 Luxury…

86 MEGAYAT

CRN’den 52 metrelik lüks M/Y CIAO…

100 YACHT INTERIORS

İnanç Işıl Yıldırım, yatlarda mutfak tasarımında dikkat edilecek noktaları yazdı…

102 YACHT CHEFS

Deniz Kurt Görsev, yat şefliğini profesyonellerin deneyimleri ışığında değerlendirdi…

104 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, 1996’da gerçekleştirdiği Hint Okyanusu geçişini anlattı…

112 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Osmanlı Donanması’nın Sumatra Seferi’ni kaleme aldı…

116 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, yakın zamanda yitirdiğimiz sualtı dünyasının önemli ismi Tosun Sezen’in hikâyesini tamamladı…

118 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, afetlerde “deniz köprüsü” kurmanın önemini yazdı…

122 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden, iklim değişimi ve aşırı hava olayları…

124 TRAMOLA

MIYC Kış Trofesi, The Ocean Race, Dragon Dünya Şampiyonası ve Alper Günoral’ın kaleminden Global Solo Challenge için Black Betty’nin son hazırlıkları…

138 TRAMOLA PORTRE

Başarılı yelkenci Andrew J. Holdworth’ün Türkiye kıyılarındaki yeni planları…

144 KİTAP

Claudi Magris’in “Bir Başka Deniz” ve Norah Lange’in “45 Gün ve 30 Denizci” adlı romanları…

146 OTOMOBİL

Lexus RX 500 H ve Citroen C5 Aircross…

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