AGANTA – Bodrum denizcilik tarihinin sembolü

Günümüzde Bodrum’un geçmişini, ustalarını, balıkçılarını, hatıralarını temsil eden 11 metrelik Latin yelkenli Aganta’nın hikâyesi tırhandillerin yapıldığı ilk yıllara, 1940’lara dek gidiyor. Bodrum’un sevilen ismi, deniz ve Bodrum sevdalısı, denizci ve yelkenci Atilla Serttaş, Bodrum’un nostaljisine sahip çıkmak niyetiyle bir tırhandil yaptırmak ister. Bu fikrini de yeni nesil tırhandil ustalarından Mustafa Özkeskin ile paylaşır ve birlikte Latin yelkenli, tırhandillerin ilk dönemlerinde yapıldığı gibi sadece insan gücüyle ve modern hiçbir donanım kullanmadan bir tırhandil yapmaya karar verirler. Tırhandilin ismi de Halikarnas Balıkçısı’na ithafen Aganta olur. Şimdi bu hikâyeyi daha iyi anlamak için tırhandillerin ilk yapıldığı 1940’lı yıllara dek gitmek gerekiyor. O yılları da bize Mustafa Özkeskin anlatıyor. Devamı Ocak 2020 sayımızda…





