8-29 OCAK
RORC TRANSATLANTIC RACE
Hem tek hem çok gövdeli teknelerin katıldığı Lanzorato, İspanya-Karayipler, Grenada rotalı yarış bu yıl sekizinci kez gerçekleştiriliyor.
www.rorctransatlantic.rorc.org
15-16 OCAK
SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ I. AYAK
Bodrum’da sezonun ilk etkinliği olan Kış Trofesi toplam yedi ayaklı planlandı. Trofe Mayıs’ta son bulacak…
www.bayk.org
22-23 OCAK
MIYC KIŞ TROFESİ I. AYAK
Marmaris sularında düzenlenecek altı ayaklı trofenin açılışına 30’un üzerinde teknenin katılması bekleniyor.
www.miyc.org
22-30 OCAK
BOOT DÜSSELDORF
Birçok dünya prömiyerine de ev sahipliği yapacak yılın ilk büyük tekne fuarında 70’in üzerinde ülkeden 2 bine yakın firma bulunacak. Organizasyon Messe Düsseldorf’ta… (İPTAL OLDU)
www.boot.com
26-30 OCAK
NEW YORK BOAT SHOW
Tekne almanın en iyi zamanı kış diye düşünülerek her yıl Ocak ayında düzenlenen ve 400 bin metrekarelik alana yayılan fuar yine Javits Center’da…
www.nyboatshow.com
29 OCAK-19 ŞUBAT
TRANSQUADRA II. ETAP
İlk etabı geçen yıl Ağustos’ta koşulan zorlu yarışta sıra okyanus geçişini içeren Madeira-Martinik rotalı ikinci ve son etapta…
www.transquadra.com