8-29 OCAK

RORC TRANSATLANTIC RACE

Hem tek hem çok gövdeli teknelerin katıldığı Lanzorato, İspanya-Karayipler, Grenada rotalı yarış bu yıl sekizinci kez gerçekleştiriliyor.

www.rorctransatlantic.rorc.org

15-16 OCAK

SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ I. AYAK

Bodrum’da sezonun ilk etkinliği olan Kış Trofesi toplam yedi ayaklı planlandı. Trofe Mayıs’ta son bulacak…

www.bayk.org

22-23 OCAK

MIYC KIŞ TROFESİ I. AYAK

Marmaris sularında düzenlenecek altı ayaklı trofenin açılışına 30’un üzerinde teknenin katılması bekleniyor.

www.miyc.org

22-30 OCAK

BOOT DÜSSELDORF

Birçok dünya prömiyerine de ev sahipliği yapacak yılın ilk büyük tekne fuarında 70’in üzerinde ülkeden 2 bine yakın firma bulunacak. Organizasyon Messe Düsseldorf’ta… (İPTAL OLDU)

www.boot.com

26-30 OCAK

NEW YORK BOAT SHOW

Tekne almanın en iyi zamanı kış diye düşünülerek her yıl Ocak ayında düzenlenen ve 400 bin metrekarelik alana yayılan fuar yine Javits Center’da…

www.nyboatshow.com

29 OCAK-19 ŞUBAT

TRANSQUADRA II. ETAP

İlk etabı geçen yıl Ağustos’ta koşulan zorlu yarışta sıra okyanus geçişini içeren Madeira-Martinik rotalı ikinci ve son etapta…

www.transquadra.com