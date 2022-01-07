ARCADIA SHERPA 80 XL Denizi hissetmenin çevre dostu ve lüks yolu

İtalyan Arcadia Yachts’ın “cep megayatı” konseptini yenilikçi bir yaklaşımla geliştirerek tasarladığı Sherpa 80 XL, çağdaş ve şık karakteriyle öne çıkıyor. İlk olarak 2016’da lanse edilen Sherpa serisinin son üyesi olan yat, daha büyük yatların standartlarını üst düzey konfor vaadiyle yakalıyor.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar ARCADIA YACHTS ARŞİVİ

Napoli, İtalya merkezli Arcadia Yachts 2008’de “ekolojik bir hayal”den yola çıkarak kuruldu. “Arcadia”, pastoralizm ve doğa ile uyum vizyonuna atıfta bulunan Yunan kökenli bir kavram. Latincede “pastoral ütopya” anlamına geliyor. Anlaşıldığı üzere, şiirsel ve mitolojik bir boyutu da var. İtalyan üreticinin modelleri de bu vizyonla uyumlu özellikler taşıyor.

24,61 metre boyundaki semi planning gövdeli Sherpa 80 XL, toplam 221 metrekarelik iç ve dış yaşam alanlarıyla adından söz ettiriyor. Uzun seyirler, partiler ya da aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek isteyen yatçılar için tasarlanan yat, 2019 yılında World Yacht Trophies’de “Best Innovation (En İyi İnovasyon) 64-80’” kategorisinin kazananı olmuştu. Deneyimli yatçılar için 18-35 metre arasında lüks yatlar üreten İtalyan tersane, bu modeli için “denizi hissetmenin yeni yolu” ve “teknede Rönesans” ifadelerini kullanıyor. İtalyan üreticinin yola çıkış noktasından söz etmiştik. Güneş panelleriyle donatılan Arcadia Sherpa 80 XL’in temiz enerji ürettiğini de vurgulamakta fayda var. Yat, havalandırma sistemleri hariç, konaklama için gerekli enerjiyi güneşten elde edebiliyor. Sherpa 80 XL, “Tropical” ve Mediterrranean” olmak üzere iki farklı versiyonla sunuluyor. Devamı Ocak 2022 sayımızda.