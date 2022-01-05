Yacht Türkiye OCAK 2022 -191

5 Ocak 2022 / yorum yapılmamış

16 ALESTA

Alia Yachts, Benetti Yachts, Ferretti Yachts, Lürssen Yachts, Sanlorenzo Yachts, Otam Yachts, Volant Yachts, Sailera Yacht Charter, Turquoise Yachts, TechnoRib, TURMEPA, Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması, İzmir Marina, Koşuyolu Koru Evleri… 

26 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

32 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

33 KILAVUZ

2022’de denizlerde öne çıkacak 12 yeni tekne…

42 KAPAK

İtalyan Arcadia’nın “cep megayatı” konseptini geliştirerek tasarladığı çevre dostu Sherpa 80 XL…

50 MEGAYAT

Sanlorenzo’nun 62Steel serisinin son teknolojiyle donatılan ilk gövdesi Cloud 9 suyla buluştu…

58 YACHT CHEFS

Deniz Kurt Görsev, süperyat çalışanlarının psikolojilerini olumsuz etkileyen deneyimlerini yazdı…

60 SEVGİLİ TEKNEM

Modern klasik yelkenli Sultana’nın hikâyesini sahibi Robert Radway anlattı…

66 TEKNE HAYATI 

Biri Türk diğeri İtalyan bir çift, denizlerin “dijital göçebeleri” oldu…

70 DENİZİN ÇAĞRISI

Duayen denizcimiz Tanıl Tuncel’in 80’inci yaş gününe özel söyleşi…

76 WORKSHOP

Etekler ve Pantolonlar tiyatro oyununun yazarı Mine Artu, oyuncuları Nurseli İdiz ve Nurgis Kumbasar’la yelken yaparken sohbet…

82 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, yeni yılda iklim değişimi ve atık sorunu için yapabileceklerimizi kaleme aldı…

84 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz’in kaleminden yeni kurulan Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı…

86 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Firavun’un 4600 yaşındaki gemisini anlattı…

88 TRAMOLA PORTRE

Amerika’da yat yarışlarına katılan ve 75 feet’lik bir yelkenlide çalışan Akdolun kardeşler…

92 TRAMOLA

Transquadra, BAYK, Duo Challenge4Seas, TYF, Vakkorama Sailing Team…

94 MAVİ TUTKU

Başarılı iş insanı Nebi Hatipoğlu’nun doğa ve deniz aşkı…

98 KİTAP

Efsanevi kâşifin kendi kaleminden notlarıyla “Kolomb Seyahatnamesi”…

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