Yacht Türkiye OCAK 2022 -191

16 ALESTA
Alia Yachts, Benetti Yachts, Ferretti Yachts, Lürssen Yachts, Sanlorenzo Yachts, Otam Yachts, Volant Yachts, Sailera Yacht Charter, Turquoise Yachts, TechnoRib, TURMEPA, Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması, İzmir Marina, Koşuyolu Koru Evleri…
26 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…
32 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
33 KILAVUZ
2022’de denizlerde öne çıkacak 12 yeni tekne…
42 KAPAK
İtalyan Arcadia’nın “cep megayatı” konseptini geliştirerek tasarladığı çevre dostu Sherpa 80 XL…
50 MEGAYAT
Sanlorenzo’nun 62Steel serisinin son teknolojiyle donatılan ilk gövdesi Cloud 9 suyla buluştu…
58 YACHT CHEFS
Deniz Kurt Görsev, süperyat çalışanlarının psikolojilerini olumsuz etkileyen deneyimlerini yazdı…
60 SEVGİLİ TEKNEM
Modern klasik yelkenli Sultana’nın hikâyesini sahibi Robert Radway anlattı…
66 TEKNE HAYATI
Biri Türk diğeri İtalyan bir çift, denizlerin “dijital göçebeleri” oldu…
70 DENİZİN ÇAĞRISI
Duayen denizcimiz Tanıl Tuncel’in 80’inci yaş gününe özel söyleşi…
76 WORKSHOP
Etekler ve Pantolonlar tiyatro oyununun yazarı Mine Artu, oyuncuları Nurseli İdiz ve Nurgis Kumbasar’la yelken yaparken sohbet…
82 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, yeni yılda iklim değişimi ve atık sorunu için yapabileceklerimizi kaleme aldı…
84 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz’in kaleminden yeni kurulan Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı…
86 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, Firavun’un 4600 yaşındaki gemisini anlattı…
88 TRAMOLA PORTRE
Amerika’da yat yarışlarına katılan ve 75 feet’lik bir yelkenlide çalışan Akdolun kardeşler…
92 TRAMOLA
Transquadra, BAYK, Duo Challenge4Seas, TYF, Vakkorama Sailing Team…
94 MAVİ TUTKU
Başarılı iş insanı Nebi Hatipoğlu’nun doğa ve deniz aşkı…
98 KİTAP
Efsanevi kâşifin kendi kaleminden notlarıyla “Kolomb Seyahatnamesi”…