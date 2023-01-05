Azimut Grande 26M Düşük emisyonlu KOMPAKT SÜPERYAT

İtalyan Azimut’un Düşük Emisyonlu Yatlar serisine katılan Grande 26M, sektöre iki yenilik sunuyor: Deck2Deck Teras ile Azimut ve ZF işbirliğinde geliştirilen Large POD tahrik sistemi…

Yazı PELİN ÖZCANLI Fotoğraflar AZIMUT YACHTS ARŞİVİ

Azimut Yachts, Ağustos 2022’de Viareggio’daki tersanesinde suya indirdiği Azimut Grande 26M’in iç görüntülerini paylaştı. İlk kez Eylül 2022’de büyük kız kardeşi Grande 36M’le Cannes Yachting Festival’de sergilenen model, Azimut’un “Low Emission Yachts (Düşük Emisyonlu Yatlar)” serisine katıldı. Bir süperyatın özelliklerini 26 metrede birleştiren Grande 26M, 22 gövdeyle etkileyici bir satış sayısına da çok kısa sürede ulaşmayı başardı.

DECK2DECK TERAS

Grande 26M’in dış tasarımı Alberto Mancini imzalı. Mancini, “Proje, başından beri beş kamaralı, büyük flybridge’li, kendi kategorisinde normalden daha büyük bir kokpite sahip, kompakt bir süperyat yaratma hevesiyle ilerledi” diyor.

Azimut Grande 26M’de tender garajının kapağı görevini de üstlenen kıç ayna yükseltildiğinde, kokpit alanı 18 metrekareyi aşıyor. Walkaround masa genişletildiğinde bu terasta sekiz kişi denize karşı keyifle yemek yiyebiliyor. Yatın ayırt edici yanlarından biri de devasa flybridge’i. Akranlarında görülmeyen fly, 50 metrekarelik düzayak bir zemine yayılıyor; bar, dümen mahalli ve birçok oturma alanına ev sahipliği yapıyor. Devamı Ocak 2023 sayımızda.