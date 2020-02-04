Şubat 2020

1-2 ŞUBAT TIRHANDİL CUP KIŞ TROFESİ
IV. AYAK Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından tırhandil geleneğini yaşatmak için gerçekleştirilen trofede sıra dördüncü ayakta…www.tırhandilcup.com
1-2 ŞUBAT EAYK KIŞ TROFESİ I. AYAK
Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nün Çeşme Marina işbirliğiyle düzenlediği yarışa 40 civarında teknenin katılması bekleniyor. Arvento Race aplikasyonundan canlı izlenebilecek trofenin ikinci ayağı ise 22-23 Şubat’ta. www.eayk.org
7-16 ŞUBAT HELSINKI INTERNATIONAL BOAT SHOW (Vene 20 Båt)
Helsinki Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Kuzey Avrupa’nın en büyük boat show’unda tekne, balıkçılık ve su sporları olmak üzere üç ana kategori yer alacak. vene.messukeskus.com
8-9 ŞUBAT SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ
II. AYAK Yeni sponsoru Schüco olan ve Milta Bodrum Marina işbirliğinde gerçekleştirilen trofenin ikinci ayağı koşuluyor. Yedi ayaktan oluşan serinin üçüncü etabı da 29 Şubat-1 Mart’ta. www.bayk.org
8-16 ŞUBAT NEW ENGLAND BOAT SHOW
Bu yıl 65. kez kapılarını açacak fuarda 700’den fazla yeni tekne olacak. Boston Convention&Exhibition Center’da… www.newenglandboatshow.com
13-17 ŞUBAT MIAMI YACHT SHOW
One Herald Plaza’ya bağlanan, dünyanın en sıra dışı ve yeni süperyatları beş gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. www.miamiyachtshow.com
13-17 ŞUBAT MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW
İlki 1941’de gerçekleştirilen fuarda, karada ve denizde olmak üzere, 1200’ün üzerinde tekne sergilenecek. Key Biscane bölgesindeki Miami Marine Stadium Park&Basin’de düzenleniyor. www.miamiboatshow.com
15-16 ŞUBAT MIYC KIŞ TROFESİ III. AYAK
Trofenin üçüncü ayak mücadelesi, Marmaris Koyu’nda 30 civarında tekne ile yapılacak. www.miyc.org
15-16 ŞUBAT DRAGON İLKBAHAR SERİSİ
I. AYAK Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün Milta Bodrum Marina desteğiyle düzenlediği serinin ilk ayağında yedi ila dokuz dragon kapışacak. www.bayk.org
22 ŞUBAT-1 MART CNR AVRASYA BOAT SHOW
15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı-CNR Avrasya Boat Show’da 10 bin üzerinde markanın ürünleri sergilenecek. www.cnravrasyaboatshowom