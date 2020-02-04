Şubat 2020

1-2 ŞUBAT TIRHANDİL CUP KIŞ TROFESİ

IV. AYAK Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından tırhandil geleneğini yaşatmak için gerçekleştirilen trofede sıra dördüncü ayakta…www.tırhandilcup.com

1-2 ŞUBAT EAYK KIŞ TROFESİ I. AYAK

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nün Çeşme Marina işbirliğiyle düzenlediği yarışa 40 civarında teknenin katılması bekleniyor. Arvento Race aplikasyonundan canlı izlenebilecek trofenin ikinci ayağı ise 22-23 Şubat’ta. www.eayk.org

7-16 ŞUBAT HELSINKI INTERNATIONAL BOAT SHOW (Vene 20 Båt)

Helsinki Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Kuzey Avrupa’nın en büyük boat show’unda tekne, balıkçılık ve su sporları olmak üzere üç ana kategori yer alacak. vene.messukeskus.com

8-9 ŞUBAT SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ

II. AYAK Yeni sponsoru Schüco olan ve Milta Bodrum Marina işbirliğinde gerçekleştirilen trofenin ikinci ayağı koşuluyor. Yedi ayaktan oluşan serinin üçüncü etabı da 29 Şubat-1 Mart’ta. www.bayk.org

8-16 ŞUBAT NEW ENGLAND BOAT SHOW

Bu yıl 65. kez kapılarını açacak fuarda 700’den fazla yeni tekne olacak. Boston Convention&Exhibition Center’da… www.newenglandboatshow.com

13-17 ŞUBAT MIAMI YACHT SHOW

One Herald Plaza’ya bağlanan, dünyanın en sıra dışı ve yeni süperyatları beş gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. www.miamiyachtshow.com

13-17 ŞUBAT MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW

İlki 1941’de gerçekleştirilen fuarda, karada ve denizde olmak üzere, 1200’ün üzerinde tekne sergilenecek. Key Biscane bölgesindeki Miami Marine Stadium Park&Basin’de düzenleniyor. www.miamiboatshow.com

15-16 ŞUBAT MIYC KIŞ TROFESİ III. AYAK

Trofenin üçüncü ayak mücadelesi, Marmaris Koyu’nda 30 civarında tekne ile yapılacak. www.miyc.org

15-16 ŞUBAT DRAGON İLKBAHAR SERİSİ

I. AYAK Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün Milta Bodrum Marina desteğiyle düzenlediği serinin ilk ayağında yedi ila dokuz dragon kapışacak. www.bayk.org

22 ŞUBAT-1 MART CNR AVRASYA BOAT SHOW

15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı-CNR Avrasya Boat Show’da 10 bin üzerinde markanın ürünleri sergilenecek. www.cnravrasyaboatshowom