Yacht Türkiye ŞUBAT 2019 – 168

24 ALESTA

Numarine, Sirena Yachts, Atak Yachts, Bilgin Yachts, Ferretti Yachts, Philippe Briand, Sanlorenzo, Aeris Design, CNR Sea Talks, Tuzla Boat Show Kara Fuarı, Arkas Sanat Merkezi, Le Vapeur Magique gemisi, Go to Sailing, Karpaz Gate Marina, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Kanser Savaşçıları Derneği, Sabri Ülker Çevre Ödülü, Maxx Royal Resorts…

34 ÇARŞI

CNR Avrasya Boat Show’da sergilenecek tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…

42 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

43 KILAVUZ

CNR Avrasya Boat Show’da Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek ve mutlaka görülmesi gereken 25 tekne…

64 YACHT KEŞİF

İtalyan devi Sanlorenzo’nun bünyesindeki BlueGame’in 21,86 metrelik BGX70 modeli, çok amaçlı kullanıma uygun alanları ve yüksek performanslı gövdesiyle öne çıkıyor…

72 KAPAK

Alman Lürssen’in inşa ettiği dünyanın en uzun 16. megayatı 136 metrelik Flying Fox’u mercek altına aldık…

82 MAVİ PORTRE

Yaşayan en kıdemli medya efsanemiz ve baş komodorumuz Necati Zincirkıran’ın denize ve gazeteciliğe adanmış yaşamını Hakan Aygün kaleme aldı…

90 YILIN YATLARI

Geçen ay düzenlenen Boot Düsseldorf’taki törende Avrupa’da Yılın Yatı Ödülü’nü kazanan 10 tekne açıklandı…

98 YENİ

Fransız Beneteau’nun 2021’de pazara sunacağı yeni lüks serisi Project E…

100 TEKNİK

Tek gövdeli yelkenli tekne alırken göz önünde bulundurulması gerekenleri tecrübeli denizci Saro Paşalı’ya sorduk…

104 MAVİ TUTKU

İki aydır profesyonel yelken eğitimi alan ünlü oyuncu Sinan Tuzcu’yla denize çıktık, denizi konuştuk…

110 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, Planet Okyanus serisinin sonunda küresel ısınmayla altı üstüne gelen Arktik ve Antarktik okyanuslarını anlatıyor…

120 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, orman yangınlarının meteorolojik ve iklimsel yönüne odaklanıyor…

122 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, Antigua’dan seyre çıktığı 41 metrelik bir yelkenliyle Kolombiya’ya yolculuğunu kaleme aldı…

128 MACERAPEREST

Edhem Dirvana, hydrofoil teknolojilerini ve bununla ilgili deneyimlerini anlattı…

132 MAVİ VATAN

E. Amiral Cem Gürdeniz, Deniz Kuvvetleri Kupası’nın 50. yılında yelkencilerin Ege Denizi sınırları dışına çıkmaları için sesleniyor…

134 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Farr 40 tipi teknesiyle yarış filosunun gözde ekiplerinden birinin dümeninde…

150 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Bodrum Kalesi’nin müze olma hikâyesini anlatıyor…

154 SANAT

Denizden çıkan tahtalardan yaptığı yelkenlilerle dikkat çeken Sevan Daniyel ile Galata’daki atölyesinde buluştuk…

156 DENİZ KÜLTÜRÜ

35 yazarın elinden çıkan “imece deniz ansiklopedisi” Wikiderya, denizcilikteki Türkçe kaynak eksikliğini gideriyor…

158 KİTAP

Karekin Deveciyan’ın bugüne dek alanında yayımlanmış kitaplara kaynaklık eden ve ilham veren “Türkiye’de Balık ve Balıkçılık” adlı zengin incelemesi…

160 OTOMOBİL

Opel Crossland X 1.5, Hyundai Elantra 1.6, Dacia Duster 1.5 Blue dCi…

167 YAT MARKET