Temmuz 2022

2 TEMMUZ
TAYK MDK KABOTAJ KUPASI
TAYK ve MDK işbirliğinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışa 30 civarında teknenin katılması bekleniyor. www.tayk.org.tr
16-23 TEMMUZ
BRITISH CLASSIC WEEK
Bu yıl 20.’si gerçekleştirilecek Solent sularındaki regatta, Royal Yacht Squadron’un organize ettiği Nab Tower dahil, altı yarıştan oluşuyor. www.britishclassicweek.co.uk
22-25 TEMMUZ
TAYK AKPA KİMYA DENİZ KUVVETLERI KUPASI
51.’si AKPA Kimya sponsorluğunda gerçekleştirilecek geleneksel yarış İstanbul (Çengelköy)-Bodrum (Turgutreis) rotasında tek etapta koşulacak. www.tayk.org.tr
27-30 TEMMUZ
TAYK/IRC TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Sadece IRC sınıfına açık Bodrum’da gerçekleştirilecek yarış TAYK Trofesi’ne puan vermeyecek. www.tayk.org.tr
28 TEMMUZ-1 AĞUSTOS
SYDNEY INTERNATIONAL
BOAT SHOW
Bu yıl 53. kez kapılarını açacak Pasifik’teki fuar Darling Limanı’nda… www.sydneyboatshow.com.au