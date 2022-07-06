Temmuz 2022

2 TEMMUZ

TAYK MDK KABOTAJ KUPASI

TAYK ve MDK işbirliğinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışa 30 civarında teknenin katılması bekleniyor. www.tayk.org.tr

16-23 TEMMUZ

BRITISH CLASSIC WEEK

Bu yıl 20.’si gerçekleştirilecek Solent sularındaki regatta, Royal Yacht Squadron’un organize ettiği Nab Tower dahil, altı yarıştan oluşuyor. www.britishclassicweek.co.uk

22-25 TEMMUZ

TAYK AKPA KİMYA DENİZ KUVVETLERI KUPASI

51.’si AKPA Kimya sponsorluğunda gerçekleştirilecek geleneksel yarış İstanbul (Çengelköy)-Bodrum (Turgutreis) rotasında tek etapta koşulacak. www.tayk.org.tr

27-30 TEMMUZ

TAYK/IRC TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Sadece IRC sınıfına açık Bodrum’da gerçekleştirilecek yarış TAYK Trofesi’ne puan vermeyecek. www.tayk.org.tr

28 TEMMUZ-1 AĞUSTOS

SYDNEY INTERNATIONAL

BOAT SHOW

Bu yıl 53. kez kapılarını açacak Pasifik’teki fuar Darling Limanı’nda… www.sydneyboatshow.com.au