Temmuz 2022

6 Temmuz 2022 / yorum yapılmamış

2 TEMMUZ 

TAYK MDK KABOTAJ KUPASI

TAYK ve MDK işbirliğinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışa 30 civarında teknenin katılması bekleniyor. www.tayk.org.tr

16-23 TEMMUZ 

BRITISH CLASSIC WEEK

Bu yıl 20.’si gerçekleştirilecek Solent sularındaki regatta, Royal Yacht Squadron’un organize ettiği Nab Tower dahil, altı yarıştan oluşuyor. www.britishclassicweek.co.uk

22-25 TEMMUZ 

TAYK AKPA KİMYA DENİZ KUVVETLERI KUPASI

51.’si AKPA Kimya sponsorluğunda gerçekleştirilecek geleneksel yarış İstanbul (Çengelköy)-Bodrum (Turgutreis) rotasında tek etapta koşulacak. www.tayk.org.tr

27-30 TEMMUZ 

TAYK/IRC TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

Sadece IRC sınıfına açık Bodrum’da gerçekleştirilecek yarış TAYK Trofesi’ne puan vermeyecek. www.tayk.org.tr

28 TEMMUZ-1 AĞUSTOS 

SYDNEY INTERNATIONAL 

BOAT SHOW

Bu yıl 53. kez kapılarını açacak Pasifik’teki fuar Darling Limanı’nda…  www.sydneyboatshow.com.au

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