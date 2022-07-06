Yacht Türkiye TEMMUZ 2022 -197

6 Temmuz 2022 / yorum yapılmamış

26 ALESTA

Jeanneau Yachts, Ferretti Yachts, Mengi Yay, Riva Yacht, rudder & Moor, Sunbrella, Akyacht, Borusan Cat, Bosphorus Boat Show, Custom Line, Ege Yat, Hallberg Rassy, Bali Road Show, Hilton Dalaman Sarıgerme, Monrêve Alaçatı…

36 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

44 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

45 KILAVUZ

Günlük kullanıma uygun hızlı ve eğlenceli 10 macera teknesi…

56 TEST

MagMarin’in yeni SUV’u Samba 11 ile Adalar’da test seyri…

62 MEGAYAT

2022 World Superyacht Awards’da ödül alan Benetti imzalı 65 metrelik M/Y Triumph…

72 YACHT INTERIORS

İnanç Işıl Yıldırım yatlarda uyuma alanlarının tasarımını ele aldı…

74 SEVGİLİ TEKNEM

İsveç’te inşa edilen 91 yaşındaki Vega, yeni sahibi Dr. Hasan İnsel’le Bodrum’da…

80 TEKNE HAYATI

Koçman çiftinin Balıkesir’den denizlere açılan mavi hayatının hikâyesi…

88 YACHT CHEFS

Deniz Kurt Görsev’le Como Gölü’ne yolculuk…

94 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel’in kaleminden Akdeniz’in öbür ucu…

100 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav’dan Göcek/Dalaman Koyları’nın Korunması ve Yönetimi Çalıştayı değerlendirmesi…

108 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, yeni seyirler için yaptığı tekne hazırlığını anlattı…

114 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, süngercilerin altmış yıllık saklı kalmış hikâyesini yazdı…

116 TERSANE

İstanbul Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş ile şehrin denizcileşen kimliği üzerine söyleşi…

120 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz’in kaleminden ülkelerin denizdeki canlı kaynaklara karşı tutumları…

126 TRAMOLA

SSL Gold Cup, BAYK Kış Trofesi, J/70 Türkiye Turu, Güney Ege Sahil Güvenlik Kupası, Deniz Kuvvetleri Kupası, Dragon Dünya Şampiyonası, Duo Challenge4seas…

138 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden yaz yangınları…

140 KİTAP

Yenikapı Batıkları serisinin “Yenikapı 12” adıyla yayımlanan yeni cildi…

142 DAVET

Yacht Türkiye’nin geleneksel Yaza Merhaba Partisi…

154 OTOMOBİL

Masereti Grecale, DS 9, Honda Civic, Renault Captur…

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