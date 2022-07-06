Yacht Türkiye TEMMUZ 2022 -197

26 ALESTA
Jeanneau Yachts, Ferretti Yachts, Mengi Yay, Riva Yacht, rudder & Moor, Sunbrella, Akyacht, Borusan Cat, Bosphorus Boat Show, Custom Line, Ege Yat, Hallberg Rassy, Bali Road Show, Hilton Dalaman Sarıgerme, Monrêve Alaçatı…
36 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…
44 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
45 KILAVUZ
Günlük kullanıma uygun hızlı ve eğlenceli 10 macera teknesi…
56 TEST
MagMarin’in yeni SUV’u Samba 11 ile Adalar’da test seyri…
62 MEGAYAT
2022 World Superyacht Awards’da ödül alan Benetti imzalı 65 metrelik M/Y Triumph…
72 YACHT INTERIORS
İnanç Işıl Yıldırım yatlarda uyuma alanlarının tasarımını ele aldı…
74 SEVGİLİ TEKNEM
İsveç’te inşa edilen 91 yaşındaki Vega, yeni sahibi Dr. Hasan İnsel’le Bodrum’da…
80 TEKNE HAYATI
Koçman çiftinin Balıkesir’den denizlere açılan mavi hayatının hikâyesi…
88 YACHT CHEFS
Deniz Kurt Görsev’le Como Gölü’ne yolculuk…
94 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel’in kaleminden Akdeniz’in öbür ucu…
100 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav’dan Göcek/Dalaman Koyları’nın Korunması ve Yönetimi Çalıştayı değerlendirmesi…
108 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, yeni seyirler için yaptığı tekne hazırlığını anlattı…
114 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, süngercilerin altmış yıllık saklı kalmış hikâyesini yazdı…
116 TERSANE
İstanbul Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş ile şehrin denizcileşen kimliği üzerine söyleşi…
120 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz’in kaleminden ülkelerin denizdeki canlı kaynaklara karşı tutumları…
126 TRAMOLA
SSL Gold Cup, BAYK Kış Trofesi, J/70 Türkiye Turu, Güney Ege Sahil Güvenlik Kupası, Deniz Kuvvetleri Kupası, Dragon Dünya Şampiyonası, Duo Challenge4seas…
138 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden yaz yangınları…
140 KİTAP
Yenikapı Batıkları serisinin “Yenikapı 12” adıyla yayımlanan yeni cildi…
142 DAVET
Yacht Türkiye’nin geleneksel Yaza Merhaba Partisi…
154 OTOMOBİL
Masereti Grecale, DS 9, Honda Civic, Renault Captur…