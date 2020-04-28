Fırtınada geçen çetin mücadele – SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ 3. AYAK

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün organize ettiği Schüco BAYK Kış Trofesi’nin üçüncü ayağı 39 teknenin katılımıyla 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde Milta Bodrum Marina’nın ev sahipliğinde yapıldı. Hafta sonuna fırtına damgasını vururken, ikinci gün yapılabilen tek yarış sert havada ve zorlu geçti.

Trofenin üçüncü ayağının ilk günü Başhakem Ayberk Olcay’ın Milta Bodrum Marina’da bulunan Marina Club’da verdiği brifing ile başladı. Bir gün öncesinden başlayan sert rüzgâr yarış sabahı da şiddetini artırmaya devam ediyordu. Gün boyunca rüzgâr hızının azalmayacağı bilgisini veren hakem komitesi, 14.30’a kadar rüzgâr koşullarını beklese de rüzgâr limitleri yarışlara fırsat vermedi. Günün akşamında yapılması planlanan 2. Ayak yarışlarının ödül töreni ise İdlip’te hayatını kaybeden şehitlerimizin yası için bir sonraki ayağa ertelendi.

COĞRAFİ ROTADA ZOR ZAMANLAR

Haftanın ikinci gününe, yelken camiasının deneyimli ve sevilen ismi Engin Sili’nin kaybı nedeniyle denizde saygı duruşu ile başlandı. Ardından yarış hazırlıkları yapılırken rüzgârın önce yetersiz olması, ardından devamlı kararsız yönlerde esmesi yarış startını geciktirdi. IRC B ve Destek sınıfları için coğrafi rota, IRC A grupları için iki şamandıra yarışı planlansa da rüzgâr koşulları sebebiyle tüm gruplara aynı coğrafi rotalı yarış ilan edildi. Rüzgâr, startta 7-8 knot hızlarda olsa da ilerleyen saatlerde sert hava etkisini tekrar gösterdi. Rotaya göre Karaada Boğazı’ndan verilen starttan sonra tüm filo önce Karaadayı sonra da Çelebi Adası’nı sancakta bırakıp Bodrum’da finiş verdi. 16 deniz mili olan rotada hafif rüzgârda pupa startı ile yarışa başlayan filo zaman zaman 25-30 knot hızın üzerindeki rüzgârda yarıştı. Bazı ekipler balonla start ederken bir kısım ise balon açmadı. Starttan sonra birkaç teknenin birbiriyle çarpıştığı bilgisi de geldi. Ancak protesto görülmedi. Karaada dönüşünde rüzgârın sertleşmesi ile sıkıntılar yaşayan filonun bir kısmı da yelkenlerine camadan vurdu.

KARAADA DÖNÜŞÜ TAKTİK SAVAŞLARI

Adayı döndükten sonra orsa seyriyle çok fazla tramola atarak, taktik savaşlarıyla Çelebi Adasına gelerek dönüşlerini yapan filo yine balon seyriyle Bodrum’da finişlerini verdi. Ancak balon patlatan, teknik arıza yaşayanlarla birlikte yarışı terk eden ekipler de oldu. Orsa Cheese Sailing’in dümen palası kırılırken Milta Bodrum Marina botunun yedeklemesi ve Sahil Güvenlik botu refakatinde marinaya getirildi. Yarış 16.19’da sona erdi. Haftanın ilk ve tek yarışında Göztepe Yelken 1925 first finişi yapsa da IRC A1 grubunun birincisi Mersin Yelken Akademisi, Joy Lemon ise IRC A2 grubunun birincisi oldu. IRC B1 grubunda Gökova 3, IRC B2’de ise Ada Sailor & Çorlu Sailing Team trofedeki ilk birinciliklerini aldılar. IRC B3 grubunun birincisi ilk iki ayakta da birincilik kazanan Minx Hedef Yelken ekibi olurken Destek sınıfının birincisi ise Happy Lemon ekibi oldu.

Trofenin 4. Ayak yarışları ise yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle TYF’nin aldığı kararla ertelendi.☸