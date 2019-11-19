İZMİR ARKAS KÖRFEZ YARIŞI: Festivalde yelken şenliği

İzmir Körfezi’nin yelkenlilerle görsel şölene dönüştüğü İzmir Arkas Körfez Yarışı, bu yıl 47 teknenin katılımıyla üçüncü kez gerçekleşti. Genel klasmanda Orchestra ekibi birinci gelerek döner kupayı kazanırken, Arnes ekibi ikinci ve Arkas MAT Sailing Team üçüncülük kupasını kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 27-29 Eylül tarihlerinde bu sene üçüncüsünü düzenlediği İzmir Körfez Festivali’nin ana etkinliği olan İzmir Arkas Körfez Yarışı, EAYK’ın (İzmir Açıkdeniz Yelken Kulübü) organizasyonuyla ve Arkas Holding ana sponsorluğunda tamamlandı. Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Marina’nın da desteklediği yarışlara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer katıldı. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Arkas MAT Sailing Team ile Arkas Comet A teknesinde iki gün boyunca yarıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yarışların ilk günü kadınların yelkene katılımını desteklemek amacıyla tamamı kadınlardan oluşan İlken Sezer’in yönetimindeki Cygnus Sailing ekibiyle yarışa katıldı. Devamı Kasım 2019 sayımızda…