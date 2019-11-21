2020 model uçan tekne

Şarjah (BAE) merkezli Enata Marine’in America’s Cup teknelerindeki ruhu özel motoryatlara uyarlamasıyla ortaya çıkan Foiler modeli geliştirildi. 2020 model Foiler ilk kez geçen ay Abu Dhabi International Boat Show’da sergilendi. 9,80 metre boyunda ve sekiz kişi taşıma kapasiteli tekne, içeri alınabilir dört kanadı sayesinde sudan 1,50 metre kadar havalanıyor ve uçma hissi yaratıyor. 18 knot’lık seyir hızına ulaşan ful karbon fiber Foiler, uçma özelliği sayesinde yakıt tasarrufu da sağlıyor. Ayrıca teknede hibrit yerine endüstriyel hidrolik tahrik sistemi mevcut. Toplam 740 beygirlik iki adet V8 marin dizel motorla en yüksek hızı 40 knot’a kadar çıkıyor. www.enata.com