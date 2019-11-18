TOLGA PAMİR Vendée Globe yolunda azmin ve inancın hikâyesi

Yelkenliyle dünyanın en zorlu solo yarışı Vendée Globe’a katılma planı nedeniyle hayatını değiştiren Tolga Pamir, hedefine adım adım yaklaşıyor. Azimli yelkenciyle startı Ekim sonunda verilen Brezilya rotalı Transat Jacques Vabre yarışı öncesinde bir araya geldik.

Değerli okurlar, yaz döneminin maceralarla dolu olarak arkamızda kalmasıyla ben de tekrar yazacak vakit yaratabildim. Tarihinin de denk gelmesi sebebiyle uzun zamandır hakkında yazmayı planladığım, dostum demekten mutlu olduğum birinin maceralarını bu ay sizinle paylaşmak istiyorum. Tolga Pamir ile ilgili birçok makale yazıldı. Çocukluğu ve gençliği denizde geçen Tolga, yenilikçi ve sıradışı zihniyetiyle de tanınır. Kendi gibi düşünen bir arkadaşı (Bahadır Yılmaz) ile ülkemizin ilk Tornado sınıfı yelkenlisini 2001 yılında denizciliğimize kazandırdığını hatırlatayım.

Tolga yıllardır büyük emek ve sabırla solo açıkdeniz yelkenciliğinde dünyanın sayılı yelkencileri arasına girdi. 27 Ekim’de Fransa’dan başlayıp Brezilya’da son bulacak “Transat Jacques Vabre” adlı -namıdiğer “Kahve Rotası”- iki kişilik açıkdeniz yarışına katılan ilk Türk olarak siz bu satırları okurken takım arkadaşı Erik Nigon ile Atlas Okyanusu’nda büyük bir maceranın içerisinde olacak. Bu sayede tüm dünyaya ve kendi milletine Türklerin en iyi denizciler arasında olabileceği gerçeğini bir kez daha vurguluyor. Tolga hedefleri doğrultusunda 15 yıldır yurtdışında yaşasa da ilk heyecanından ve vatan aşkından hiçbir şey kaybetmeden azimle çalışmaya devam ediyor. Devamı Kasım 2019 sayımızda…