J70 sınıfı antrenmanda

Pandemi sebebiyle uzun süre denizden uzak kalan yelkenciler, normalleşme dönemiyle birlikte hareketleniyor. Denize çıkmak ve yarışmak için sabırsızlananlar arasında J70 sınıfı başı çekti. Türkiye Yelken Federasyonu’ndan yarışların başlayacağı tarih için haber bekleyen J70 sınıfı bu süreci hazırlık antrenmanları ile geçirmeye başladı. D-Marin Turgutreis’in konaklama sponsorluğunu yaptığı sınıf, ilk antrenmanını geçen ay Bodrum Milta Marina’da yaptı. İki hafta aralıkla ikinci antrenmanına D-Marin Turgutreis’te çıkan yarışçılar, 10-11 Temmuz tarihlerinde iki gün boyunca 15 knot hızlardaki rüzgârda ve dalgalı denizde yarışlara hazırlandılar. Alınan izinlerle denize çıkan sınıfın antrenmanına dörtekip katıldı. Hafta sonuna Atom (Utku Çetiner-Erman Ayvaz), Jamk (Emir İçgören), Efsane Yoğurt (Nevra Eker Güryel) ve Denizcik (Gülboy Güryel) ekipleri katıldı. Sadece kadınlardan oluşan Efsane Yoğurt Ekibi’ne Ahmet Eker ve Celal Tümşen de destek verdi. Beş start antrenmanının ardından son startla birlikte orsa pupa rotalı temsili yarış yapan yelkenciler her iki gün de yarış rekabetinden farksız şekilde, iddialarını antrenmanda da sürdürdüler. Antrenmanlar 25-26 Temmuz tarihlerinde yine D-Marin Turgutreis’te devam etti. www.j70tr.org