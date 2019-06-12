Olimpik milli sporcularımızın başarıları

6-14 Mayıs tarihleri arasında San Remo-İtalya’da düzenlenen 470 Avrupa Şampiyonası’nda Olimpik Milli sporcularımız Deniz Çınar ve Ateş Çınar dördüncü oldu. 18 ülkeden 52 ekibin katıldığı şampiyonada Çınar Kardeşler 7 yarış sonunda elde ettikleri 38 net puanla bu önemli dereceyi kazandılar. Bu önemli yarışta İsveç’ten Anton Dahlberg-Fredrik Bergstrom Avrupa Şampiyonu olurken, İspanya’dan Jordi Xammar-Nicolas Rodriguez ikinci ve Fransa’dan Kevin Peponnet-Jeremie Mion üçüncü sırada yer aldı. Bir diğer güzel haber ise Yunanistan’dan geldi. 10-18 Mayıs tarihleri arasında Atina’da düzenlenen 2019 Finn Avrupa Şampiyonası’nda Olimpik Milli Sporcu Alican Kaynar, 98 net puanla dördüncü oldu. Şampiyonada Giles Scott Avrupa Şampiyonu olurken, ikinciliği Macaristan’dan Zsombor Berecz, üçüncülüğü ise Hollanda’dan Nicholas Heiner elde etti. Diğer bir Olimpik Milli Sporcu Can Akdurak ise şampiyonayı 44. sırada tamamladı. www.tyf.org.tr