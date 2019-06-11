Vagante suyla buluştu

Tanju Kalaycıoğlu’nun “modern görünümlü gulet” konseptiyle tasarladığı Vagante, 30 Mart’ta denizle buluştu. İç tasarımı İngiliz Stephen Huish imzalı tekne, ahşap-epoksi lamine yöntemiyle Huzur Yat Tersanesi’nde inşa edildi. Civadra hariç 27,75 metre boyunda ve 6,40 metre genişliğindeki tekneye 300 beygirlik Cummins motor yerleştirilmiş. Toplam yelken alanı 271 metrekare olan Vagante’nin hızı, motorla 11 knot’a dek çıkabiliyor. Havuzlukta 10 kişiyi ağırlayabilen, baş tarafta ön bonet içinde karşılıklı oturma ve güneşlenme minderleri bulunan teknede dört kamara ile bir mürettebat kabini mevcut. www.takayachtdesign.com