Okyanuslar için yaratıldı – CONTEST 85CS

Lüks-gezi sınıfının butik üretimde öncü markalarından Contest Yachts’ın, inovatif konstrüksiyon prensibini geçen yılın sonlarına doğru tamamladığı Contest 85CS’te daha da güçlenmiş şekilde görüyoruz. 5 knot’tan 50 knot’a, rüzgârın yarattığı her koşul altında yelken yapmak için tasarlanan yat, 60 yıllık deneyimin başarılı sonuçlarından biri olarak denizlerde… Hızlı, konforlu ve büyük bir yelkenlide seyretmek elbette her denizcinin hayali. Hayali hayata geçirmenin yolları ise çağımızda daha da çeşitli, bir o kadar da keyifli. Küresel yat sektörünün butik üretimde en başarılı aktörlerinden biri olan Contest Yachts, hayali olan denizciler için çağdaş ve yenilikçi modeller yaratıyor. Aile firmasının dümenini bugün üçüncü jenerasyon tutuyor. Medemblik, Hollanda’da dünyadaki en köklü aile tersanelerinden birinde öncelikle kalite, tasarım ve güvenlik gözetilerek üretim gerçekleştiriliyor. Devamı Mart 2020 sayımızda…

10/05/2019 Photo-Video Shooting for the launching of the Contest 85″ Polina Star IV © Carlo Baroncini Photography

11/05/2019 Photo-Video Shooting for the launching of the Contest 85″ Polina Star IV © Carlo Baroncini Photography

