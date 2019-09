Fountaine Pajot MY 40 – Hafif, dinamik, ekonomik

Avrupa prömiyeri ocak ayında Düsseldorf’ta, Asya prömiyeri ise nisan ayında Singapur’da yapılan Fountaine Pajot MY 40, firmanın motoryat filosunun en yeni üyesi. Kendi sınıfındaki yatlarda rastlanmayan ebatlardaki flybridge’i ve master kabini ile öne çıkarken, ekonomik yakıt tüketimiyle de pazardaki iddiasını artırıyor. MY 40, power katamaran sınıfında tamamıyla yeni bir standart belirliyor.

Fransız Fountaine Pajot, 43 yıldır lüks ve konforlu katamaranlar üretiyor. Firmanın yenilikçi çizgisi her modelde bir üst seviyeye taşınıyor. Geçen aylarda Avrupa ve Asya prömiyerleri yapılan MY 40, kullanışlı ve hacimli yaşam alanları kadar başarılı seyir performansı ile iddiasını ortaya koyan bir model. MY 40 bu yıl Asia Boating Awards 2019’da “Best Multihull Motor Yachts (50 feet’e kadar)” sınıfında “Best Of The Year” ödülünün de sahibi oldu. Devamı Eylül 2019 sayımızda…