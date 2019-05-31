100. yıl coşkusu

Milli Mücadele’nin ilk adımı olan 19 Mayıs’ın 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru’yla İstanbul’dan Samsun’a yaptığı yolculuğu bir grup denizci olarak Samsun seyriyle andık. 19 Mayıs’ta Samsun’da olmak için yurdun çeşitli yerlerinden farklı tarihlerde 40’ın üzerinde tekne yola çıktı. En son grup tekne ise tıpkı Bandırma Vapuru gibi 16 Mayıs’ta İstanbul’dan ayrılıp 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşma hedefiyle İstanbul Boğazı’ndan uğurlandı. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) organizasyonu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde “100. Yıl Atatürk Rallisi” ismiyle Samsun’a ulaşan filoda dergimizin yazarı Edhem Dirvana da 28 feet’lik Axopar marka Denizaşan isimli teknesiyle yer aldı ve son çıkan grubun komodorluğunu üstlendi. Bir diğer kıymetli yazarımız Tanıl Tuncel ise 7 Mayıs’ta Bodrum’dan demir alan STS Bodrum ekibiyle “Ege’den Karadeniz’e 100. Yılında Gazi’nin İzinde” sloganıyla Ege’yi, Marmara’yı ve Karadeniz’i aşarak Samsun’a ulaştı. Benim de 16 Mayıs’ta İstanbul’dan katılıp Samsun’a kadar gittiğim Türkiye’nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi STS Bodrum, uğradığı her limanda sevgi seliyle karşılandı ve fotoğraflarda da göreceğiniz gibi randa yelkenindeki Atatürk baskısıyla görsel bir şölen yarattı. Ege’deki heyecan, İstanbul’daki uğurlama ve Samsun’daki coşkuyu Edhem Dirvana ve Tanıl Tuncel’in sayfalarında görüp o gün yaşanılan duygulara eşlik edebilirsiniz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız ve Milli Mücadele’nin 100. Yılı kutlu olsun…