Büyük finale doğru

ERGO-MIYC Kış Trofesi, Ocak 2019’da koşulan birinci ayaktan bu yana heyecanla takip ediliyor. Uzun soluklu trofenin 4. ve 5. Ayak yarışları nisan ayında yapıldı. Sonuçlara bakıldığında, bazı sınıflarda dengeler değişti. Son ayak ise bu ay gerçekleştirilecek. Yazı ve Fotoğraflar Çiğdem Yurtsever

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün organize ettiği ERGO-MIYC Kış Trofesi 5. Ayak yarışları 20-21 Nisan tarihlerinde 27 teknenin katılımıyla bir üçgen, bir koy dışı yarışla tamamlandı. Sondan bir önceki ayakta trofe birinciliği için rakipler kıyasıya yarışırken bazı ekipler trofe derecesini garantiledi. 5. Ayak sonunda Lemon (IRC 1), Corendon Cheese (IRC 2), KAYK APAZ Kömürcüoğlu (IRC 3), Clavella (IRC 4) ekipleri gruplarında birincilik kazanan ekipler oldu.

5. Ayağın ilk günü sabah Başhakem Can Giray’ın kulüp bahçesinde verdiği brifingle başladı. Giray Trofe yarış sayısında eksik olmadığı için IRC 1-2 gruplarına günde tek yarış, IRC 3 ve IRC 4 gruplarına iki yarış yapılacağını duyurdu. Filo denize çıktığında kuzeyli ve soğuk rüzgârla karşılaştı. Komite start hazırlıklarını yaparken, tüm filoya koy içinde üçgen ve bir sosisten oluşan klasik rotayı verdi. Start hattı Yalancı Boğaz önünde kuruldu. Rüzgâr 13-14 knot hızlardaydı. Ancak startla birlikte 17-18 knot’a kadar çıktı. Sıkı bir orsa seyriyle Kale önüne giden filo oradan sağanaklarda 25 knot’ları bulan rüzgârda üçgenin diğer ayağı olan Mares önündeki şamandıraya gittiler. Ancak sert rüzgârda balon açan ekipler broşlara girip zorluklar yaşadı. Bir kısım da balon açmadan şamandıraya kadar geldi. Burada rüzgâr biraz hafiflerken, ekipler önce üçgeni sonra da sosis bacağını tamamlayarak finişlerini verdi. Lemon, Corendon Cheese, KAYK Apaz Kömürcüoğlu, Çakıl ekipleri ilk yarışın birincilik alan ekipleri oldu. O gün IRC 3-4 grupları için planlanan coğrafi rotalı yarış ise rüzgârın koy dışında 35 knot hızları bulması ve dalga boyunun yüksek olması sebebiyle iptal edildi. Günün sonunda kulüp bahçesinde mangal partisi ve kupa töreni yapılırken soğuk hava etkisini göstermeye devam etti.

HAVANIN VE ROTANIN CİLVELERİ

Yarışların ikinci günü ise filo güne coğrafi rotalı yarışla başlayacaktı. IRC 1-2 grupları için yine tek yarış, IRC 3-4 grupları için ise iki yarış planlanmıştı. Rüzgâr yine kuzeyli ancak daha hafifti. Rota Yalancı Boğaz’dan start, orsa şamandırası dönüş, Keçi Adası sancakta, Kargı Taşı iskelede, Keçi Adası iskelede ve finiş olacaktı. Filo 9-10 knot hızlarda temiz startlar aldıktan sonra orsa şamandırasını dönüp Boğazı tırmanmaya başlarken rüzgâr da hafifledi. Bir kısım tekne sancak taraftan, bir kısmı ise iskele taraftan boğazı tırmandı. Rüzgârın doğudan tazelemesiyle birlikte iskele taraftaki tekneler avantaj sağladı. Balonlarla Kargı Taşı’na gelen ekipler dönerken sıkı bir orsa ile geri dönüşe başladılar. Ancak rüzgârın Boğaz’da dönüyor olması, sağanakların 17 knot hızları bulması, koy dışı rotanın cilveleri oldu. Şans faktörünün de etkili olduğu yarışta, günün birincileri ise Lemon, Corendon Cheese, KAYK APAZ Kömürcüoğlu ve Boomerang ekipleri oldu. Günün IRC 3 ve IRC 4 grupları için planlanan yarışı ise yarış zaman limitlerinin aşılması sebebiyle yapılamadı. ERGO-MIYC Kış Trofesi’nin son ayağı 11-12 Mayıs tarihlerinde yapılacak.☸