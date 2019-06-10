Zarif ama güçlü AQUARIUS

Hollandalı tersane Royal Huisman’ın ilhamını 1930’ların yelkenli yatlarından alan 56 metrelik ketch’i Aquarius, dünyayı keşfetmek ve zorlu okyanus yarışlarında mücadele etmek için hazır. Gemi mühendisliği Hollandalı Dykstra Naval Architects, iç tasarımı ise İngiliz Mark Whiteley Design imzalı olan Aquarius tam da sahibinin istediği gibi… Zarif silueti yanıltmasın; güçlü yelken donanımıyla yüksek bir performansa sahip.

Deneyimli bir denizci olan yat sahibi, Hollandalı Royal Huisman’ın sadık hayranlarından biri. Hem zorlu okyanus regatta’larına katılmayı, hem de ailesiyle dünyayı keşfedeceği uzun seyahatlere çıkmayı seviyor. Dolayısıyla onun için performans ve konfor ayrılmaz bir ikili. Yat sahibinin proje direktörü olarak Royal Huisman ile işbirliği içinde yatın hayata geçmesine aracı olan Godfrey Cray, patronunun hayallerini şöyle özetliyor: “Aquarius’un sahipleri klasik profiliyle zarif, güçlü yelken donanımıyla kaslı bir yat hayal ediyordu. Denize tutunma kabiliyeti, güvenlik ve kalitesiyle regatta’larda kıyasıya yarışırken, Akdeniz’den Karayipler’e uzun yolculuklarda aileye konfor ve keyif verecek bir tasarım hazırlanmalıydı.” Cray’in sözlerini Dykstra’nın tasarımcısı Erik Wassen şöyle tamamlıyor: “Maceracı bir çift için dünyayı keşfedecekleri, zarif ama güçlü bir yelkenli hayata geçirmek için yola çıktık. Narin görünümünün ilhamını klasik ketch’lerden alan Aquarius, son teknoloji yelken donanımı, karbon fiber yelken direkleri ve suyun altında gizlenen teknik gövde ayrıntılarıyla güç kazanıyor.” Devamı Haziran 2019 sayımızda…