2020’nin ilk prömiyerleri

Yeni yılın ilk büyük organizasyonu Boot Düsseldorf, 18-26 Ocak’ta kapılarını açıyor. Almanya’nın Düsseldorf şehrinde bu yıl 51’incisi düzenlenecek fuarda 2 bin civarında katılımcı en yeni modellerini ve son teknoloji marin ekipmanlarını sergileyecek. Avrupa’da yılın yatı seçilen yelkenliler ve motoryatların da ödüllerini alacağı bu önemli etkinlikte dünya prömiyerleri yapılacak yatları araştırdık ve 20 yeni modeli bir araya getirdik…

Yılbaşı renklerini taşıyan kapağımızı süsleyen yat, Hollanda’nın köklü tersanesi Feadship’in 58 metrelik Najiba’sı. Philippe Briand imzalı alüminyum yatın Norveç fiyortlarındaki seyrini sayfalarımıza taşıdık. Megayat bölümümüzde ise başka bir Hollandalı, Amels’in Tim Heywood tasarımı 55 metrelik Nomad’ı var. Bu ayın bir başka ilginç yatı da yılların yelkenli markası Solaris’in ürettiği bir motoryat. İtalyan tersanenin Solaris Power serisinin yeni üyesi “48 Open”, aynı zamanda European Powerboat of the Year 2020 finalisti… Klasik tekneler bölümümüzün konuğu, Bodrum’un yegâne Latin yelkenli tırhandili olan 11 metrelik Aganta. Onu klasik sınıfına koyansa yaşından ziyade tasarımı ve inşa tekniği…

Bundan dört yıl önce yine bir Ocak ayında aramızdan ayrılan deniz sevdalısı işadamı Mustafa V. Koç’u da bu sayımızla anıyoruz. Derin Mavi köşesinde sualtı arkeolojisine dair ufuk açıcı yazılar kaleme alan Mehmet Bezdan, bu ay Mustafa V. Koç’un deniz ve özellikle de sualtı arkeolojisine duyduğu tutkuyu yazdı…

Tanıl Tuncel’in, oluşumlarından tutun da mevsimsel özelliklerine, rota önerilerinden rüzgâr rejimlerine kadar detaylıca anlattığı okyanuslarda sırada Sinbad’ın denizi var. Musonların karakterini belirlediği Hint Okyanusu’na dair her şeyi bu yazıda bulabilirsiniz…

Süha Umar “Gidilmeyen Mavi Rotalar” adını verdiği yazı dizisinde; Roma İmparatorluğu zamanında Farilya olarak bilinen Gündoğan ile Antik Çağ’ın Myndos kenti Gümüşlük arasında rota tutuyor… Edhem Dirvana “maceraperest” köşesine denizlerin Da Vinci’si Nathanael Greene Herreshoff’u konuk ediyor… Amiral Cem Gürdeniz ülkemizin neden bir denizcilik bakanlığına ihtiyacı olduğunu; Bünyamin Sürmeli 2019’un iklim bilançosunu; Emir Kunt eski bilge denizcilere, teknecilere duyulan özlemi anlatıyor…

Hepsi ve daha fazlası, yeni yılın ilk sayısında sizleri bekliyor…

Keyifli okumalar, mutlu yıllar…