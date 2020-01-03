SOLARISPOWER 48 OPEN Avrupa’da ödüle aday

Yat sektörünün öncü isimleri Norberto Ferretti, Giuseppe Guiliani ve Brunelli Acampora ortaklığında yaratılan Solaris Power serisinin ikinci modeli beğeni toplamaya devam ediyor. “20m’ye kadar” kategorisinde Avrupa’da Yılın Powerboat adaylarından olan Solaris Power 48 Open, farklı tipte teknelerin güçlü özelliklerini bünyesinde buluşturuyor. İtalya, Aquileia’daki tersanesinde sadece yelkenli üretirken Ferretti Group’un eski başkanı Norberto Ferretti’yle bir araya gelerek kendi motoryatlarını inşa etmeye başlayan ve bu alanda da başarılı olan Solaris Yachts, Solaris Power serisinin ikinci modelini piyasaya sürdü. 14 ila 27 metrelik Solaris Power serisinin ikinci modeli, 14,35 metrelik Solaris Power 48 Open’ın dünya prömiyeri Eylül 2019’da Cannes Yachting Festival’de gerçekleştirildi. Tekne, 18 Ocak’ta Boot Düsseldorf’un ilk gününde 15. kez verilecek olan Avrupa Yılın Powerboat’u Ödülleri’ne de aday gösterildi. Solaris Yachts, 48 Open’ın “flybridge” versiyonunun dünya prömiyerini de Boot Düsseldorf’ta yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca yakında lobster versiyonunu da üretecek. Devamı Ocak 2020 sayımızda…





