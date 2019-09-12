Alaçatı Big Fish: Kerem Gözalan “Amacımız örnek olmak”

Alaçatı’da bu sene 13’üncüsü düzenlenecek sportif balıkçılık turnuvasına Columbia PFG markasıyla dördüncü kez ana sponsor olan Gözalan Group’un İcra Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortağı Kerem Gözalan; amaçlarının amatör balıkçılığın hangi seviyede olursa olsun, yalnızca avlanmak adına değil, sportif amaç ile yapılabildiğini göstermek olduğunu söylüyor.

Sportif balıkçıların buluşma adresi olan Alaçatı’daki turnuva bu sene de 12-15 Eylül tarihleri arasında Port Alaçatı Marina’da düzenleniyor. İlknur ve Ertuğrul İçingir çiftinin organizasyonundaki turnuva 13’üncü yılında. Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi amatör sportif balıkçıları bir araya getiren Columbia PFG Alaçatı Big Fish, 80 tekne ve 350 katılımcı ağırlayacak. Organizasyon, “Yakala-Bırak-Yaşat” uygulamasını ilke edinerek yeteri kadar balığın avlanmasını, diğerlerinin ise doğaya sağlıklı bir şekilde iade edilmesini teşvik edip farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Turnuvayı ve ülkemizdeki sportif balıkçılığın geleceğini, organizasyona Columbia PFG markasıyla bu sene dördüncü kez ana sponsor olan Gözalan Group’un İcra Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortağı Kerem Gözalan ile konuştuk. Devamı Eylül 2019 sayımızda…