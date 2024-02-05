Boat show mevsimi

Yeni yıla Ocak ayındaki Boot Düsseldorf ile girmiş, dünyanın en büyük kara fuarında prömiyeri yapılan tekneleri de geçen sayımızda sayfalarımıza taşımıştık. Şimdi ise gözler karada yapılan ikinci büyük fuar için İstanbul’da. YATED’in ED Fuarcılık ile beraber, İstanbul Fuar Merkezi’nin sekiz salonunda birden düzenleyeceği Bosphorus Boat Show’da 250’den fazla katılımcı, 1500’den fazla ürün ve hizmeti sergilemeye hazırlanıyor. 17-24 Şubat arasında 65 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak fuardan 30 yeni model seçtik. Birçoğu Türkiye’de ilk defa sergilenecek teknelerin yer aldığı bu dosyayı okumadan fuara gitmeyin.

Bu ay kapağımızda, Türk tasarımcıların elinden çıkıp, Türk tersanesinde inşa edilen yine çok özel bir tekne var: Mazu 92DS. İlk kez geçen yaz donatımı sürerken Yalova’daki Yukay Tersanesi’nde incelediğim 28 metrelik yat, sonrasında Cannes ve Monaco’daki fuarlarda sergilenmiş ve girdiği her limanda kendine baktırmayı başarmıştı. Halit Yukay’ın vizyonu ve başarılı tasarım ofisi Red Yacht Design’ın dokunuşlarıyla hayat bulan bu özel tekneyi nefis fotoğraflar eşliğinde tüm ayrıntılarıyla sayfalarımıza taşıdık.

Mazu 92DS dışında bu ay yine çok özel tekneler konuğumuz oluyor. Hollandalı tersane Royal Huisman tarafından inşa edilen 47 metrelik mega yelkenli Nilaya, Philippe Briand ve Andrew Winch’in elinden çıkan yenilikçi yelkenli Jeanneau Yachts 55, Tommaso Spadolini tarafından gerçekleştirilen düzenlemeyle yenilenen 1966 yapımı motoryat Scilla ve daha fazlası…

Her sayıda olduğu gibi Alper Günoral, Bünyamin Sürmeli, Deniz Kurt, İnanç Işıl Yıldırım, Mehmet Bezdan, Miray Süleymanoğlu Öncü, Süha Umar ve Tanıl Tuncel ilgiyle okuyacağınız yazılar kaleme aldı. Geçen ayın en çok konuşulan konusuysa marinalar oldu. Tarabya/İstinye Tekne Parkı’nda bağlama ücretlerine yapılan yüzde 550 oranındaki artış tartışmaları alevlendirdi. Gelen tepkiler üzerine artış yüzde 350’ye indirilse de konu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yazarımız Amiral Cem Gürdeniz’in bu soruna dikkat çektiği ve “karar vericilerin her amatör denizciyi statü ve prestij arayan görgüsüz zengin yat sahibi olarak görmekten vazgeçmeleri” gerektiği uyarısını yaptığı yazısını mutlaka okuyun ve okutun. Marina sayısının artırılıp, bağlama sorununun çözülmesi şart.

İyi bir Şubat geçirmeniz dileğiyle…