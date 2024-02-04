Geleceğin klasiği MAZU 92DS

Başarılı Türk tersane Mazu, 38-82 feet’lik “Tender Serisi”ne 92-132 feet aralığındaki “Süperyat Serisi”ni ekledi. Serinin ilk teknesinde ise 92 feet’lik gövdeye 130 feet sınıfının özelliklerini sığdırmayı başardı. Kâşif ruhlu profesyonel yatçılar için inşa edilen Mazu 92DS, tüm detaylarıyla karşınızda.

Yazı EYÜP ÖZEL Fotoğraflar POZITIF STUDIO

Tender sınıfı olarak adlandırdığı sportif ve hızlı tekneleriyle tanıdığımız Mazu Yachts’ın “Süperyat” sınıfındaki ilk teknesi 92DS’i geçen yaz donatımı sürerken Yalova’da 10 bin metrekarelik modern bir tesis olan Yukay Tersanesi’nde gezmiş ve tekne hakkındaki tüm bilgileri de bizzat markanın kurucusu Halit Yukay’dan dinlemiştik. Akdenizli, deneyimli bir yatçı tarafından sipariş edilen ilk 92DS, tersaneyi ziyaretimizin ardından Ağustos 2023’te suyla buluştu. Waterlily ismi verilen tekne, Eylül ayında Cannes ve Monaco’daki fuarlarda dünya prömiyerini gerçekleştirdikten sonra da sahibine teslim edildi.

Girdiği her limanda kendine baktıran bu özel tekne, 2011 yılında Yukay Denizcilik’in bir markası olarak doğan Mazu Yachts’ı da bir üst lige taşıdı diyebiliriz. Devamı Şubat 2024 sayımızda…

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Hello from Pozitif Studio Team. If you need any help with photos, please do not hesitate to contact us.’[email protected]’