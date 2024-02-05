Yacht Türkiye Şubat 2024 – 216

16 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

18 ALESTA

Sirena Marine, Pershing Yachts, Sunreef Yachts, Trio Deniz, Azimut Benetti Group, Wider Yachts, Sea Ray, Alia Yachts, D-Marin, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği, Celestyal, D-Marin, Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi…

26 ÇARŞI

Fuardan seçilen ürünler, sezon modası, marin saatler…

32 FUAR

Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda görmeye değer 30 tekne…

50 SEKTÖR

Aquila Power Catamarans’ın Çin’deki fabrikasını ziyaret eden Türkiye temsilcisi Tezmarin’den izlenimler…

54 TEST

Alper Günoral, yenilikçi tasarımıyla öne çıkan ve birçok ödüle layık bulunan Jeanneau Yachts 55’i test etti…

66 KAPAK

Türk üretici Mazu Yachts’ın Süperyat serisinin ilk modeli: Mazu 92DS…

76 MEGAYAT

Hollandalı Royal Huisman imzalı 47 metrelik mega yelkenli Nilaya…

86 YACHT INTERIORS

İnanç Işıl Yıldırım bu sene yat iç mekânlarında ve genel tasarımda yükselmesi öngörülen konseptleri anlattı…

88 REFIT

1966 yapımı İtalyan Scilla’nın yeniden doğuşu…

94 DENİZCİ KADINLAR

Alper Günoral’ın bu ayki konuğu, yatçılıkta farklı projelere imza tan Tatsiana Mikhalap Balkan…

98 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, kışın teknecilerin karada ve denizde alması gereken tedbirleri kaleme aldı…

102 FIRTINA KUŞU

Süha Umar’dan Bodrum’da kış günlerine dair bir inceleme…

106 KEYİFLİYİM

Miray S. Öncü, çocuklara deniz sevgisini nasıl aşılayabileceğimizi anlattı…

114 YACHT CHEFS

Deniz Kurt, yat şefi Ece Pekcan’ın karadan denize öyküsünü yazdı…

118 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, amatör denizciliğin en ciddi sorunlarından biri olan barınmayı yazdı…

120 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, HMS Resolute’u kaleme aldı…

122 KİTAP

Amerikalı deniz biyoloğu vey azar Rachle L. Carson imzalı “Bizi Saran Deniz”,

çok okunanlar…

124 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, buzullara kadar ulaşan mikroplastikleri ve etkilerini yazdı…

126 TRAMOLA

Fenerbahçe Doğuş Yelken, Tenzor International Cup, Schüco-BAYK Kış Trofesi, America’s Cup, MIYC Kış Trofesi, Türkiye Optimist Milli Takımı, Arkéa Ultim Challenge-Brest …