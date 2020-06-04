Bu yaz teknedeyiz

Nihayet ışık göründü… Haziranla birlikte birtakım kriterlere uymak kaydıyla “yeni normal” hayatımıza başlıyoruz. Birçok kısıtlamanın yanında seyahat yasakları kalkıyor, turizm tesisleri açılıyor. Aylardır evlerimize hapsolduğumuz için üzerine en çok konuştuğumuz konulardan birisi de yaz sezonunu nasıl değerlendireceğimizdi. Yeni normalin en önemli koşulu; kalabalıklardan uzak durmak, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat etmek. Bu tanıma ise en çok tekne yaşantısı uyuyor. Sektörden gelen haberler de bu yönde. Yat kiralama acenteleri yurtiçi talepte artışın yaşandığını söylüyor. Ortak görüş; denizde kalabalıklardan izole bir şekilde, aile ya da arkadaş gruplarının birlikte yapacağı tatilin en güvenli seçenek olduğu. Charter firmaları da teknelerin dezenfekte edilmesinde oldukça hassas bir çalışma içindeler. Yani bu yaz gönül rahatlığıyla teknedeyiz…

Peki, rotamız ne olacak? Mavi yolcular ihtiyaçlarını nerelerde daha kolay karşılayabilirler? Pandemi koşullarında hangi körfezlerde yaşam daha kolay? Lojistik gereksinimlerin karşılanması için özel nitelikleri olan koylar hangileri? “Mavi Yolculuk” uzmanı yazarımız Ali Boratav bu sorulara yanıt verdi ve Gökova, Hisarönü, Marmaris, Fethiye-Göcek, Kaş-Kekova bölgelerinden öneriler yazdı…

Yurtdışı seyahat kısıtlamaları da bu ay içerisinde kademeli olarak kalkıyor. Biz de uzak diyarlardan, hayal kurduracak mavi sayfalar hazırladık. Tanıl Tuncel, dünya turu esnasında siklon mevsiminin geçmesi için bir süre kaldığı, turdan sonra da dönüp uzun süre yaşadığı, Güney Pasifik’in zümrüt yeşili ülkesi Yeni Zelanda’yı yazdı. Türkiye’nin ilk uluslararası megayat şefi Deniz Kurt Görsev ise İyon Denizi’nin büyülü adası Korfu’yu ve leziz mutfağını kaleme aldı…

Bu ayki dosya konumuz, modası asla geçmeyen klasik runabout’lar. Modern motoryatların atası kabul edilen, 1920’lerde ABD’de trend olmaya başlayıp, 1950 ve 60’larda yıldızı iyice parlayan bu tekneler günümüzde hâlâ el işçiliğiyle üretilmeye devam ediyor. Denizlerde retro rüzgârı estiren güzellerden 12’sini bir araya getirdik. Kapağımıza da bu tekne tipinin ikonik markası olan, Brigitte Bardot ve Sophia Loren gibi yıldızların kullandığı Riva’nın 10,07 metrelik modeli Aquariva Super’i taşıdık…

İçinizi açacak, denize çağıran birbirinden güzel daha birçok konuyla, dolu dolu bir sayı sizi bekliyor…

Bu ay maviliklerde görüşmek dileğiyle…

Keyifli okumalar…