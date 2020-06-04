Yacht Türkiye MAYIS 2020 – 171

16 ALESTA

Aquila, Ferretti Yachts, Nautors’ Swan, Turquoise Yachts, Mengi Yay, Blues Yatçılık, Damen Yachting, DutchCraft, Nuova Jolly, Red Yacht Design, Sunbrella, YATED, Caresse Bodrum, Vitalica Wellness, Oda Boro…

23 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, denizci saatler, marin dekorasyon önerileri…

27 KILAVUZ

1930’larda başlayan klasik runabout stilini günümüzde de yaşatan 12 tekne…

38 YACHT KEŞİF

Fransız Nautitech Catamarans’ın yenilenen 46 Fly modeli mercek altında…

42 MEGAYAT

Dünya megayat filosuna görkemli bir giriş yapan 95 metrelik Madsummer…

50 TERSANE

Sirena Marine ile yeni konseptlerini konuştuk…

52 DESIGNER

FD Architecture’ın kurucusu

İç Mimar Funda Arkas,

tekne dekorasyonu

çalışmalarını anlattı…

54 MAVİ TUTKU

Deniz âşığı işadamı Semih Şalhon’un eğlenceli tekne hayatı…

58 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav yakında kalkacak seyahat yasaklarını göz önünde bulundurarak, mavi yolculuk önerileri kaleme

aldı…

66 CHARTER

Teknede tatile dair merak edilen her şeyi önde gelen charter firmalarına sorduk…

70 MAVİ PORTRE

Türkiye’nin ilk kadın kaptanı Aysun Enünlü Kurutaş’ın hayat hikâyesi…

72 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, koronavirüsü yenen “Kiwi”lerin güzel diyarında geçirdiği günleri

yazdı…

78MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, Korfu’yu ve mutfağını yazdı. Ayın tarifi “Bianco”…

80 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, 2020’de beklenen sıcaklık rekorunu anlattı…

82 MACERAPEREST

Edhem Dirvana, SSL Gold Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek takımın kaptanı Alican Kaynar’la konuştu…

85 TRAMOLA

eSailing Club Türkiye kurucusu Kaan Mazlumca, online yarışları anlattı….

86 FIRTINA KUŞU

Süha Umar ile tüm zamanların en görkemli gemileri olan kalyonların tarihine bir yolculuk…

90 MAVİ VATAN

E. Amiral Cem Gürdeniz, Ege adalarının tarihsel ve hukuki statüsünü yazdı…

92 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, ozanların dilinden Antik Çağ’da denizi anlattı…

96 KİTAP

Deniz biyoloğu ve derin su dalgıcı Hakan Kabasakal’ın kitabı, “Bir dalgıcın gözünden Boğaz’ın altındaki İstanbul”…

98 YAT MARKET