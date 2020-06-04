Yacht Türkiye MAYIS 2020 – 171

16 ALESTA
Aquila, Ferretti Yachts, Nautors’ Swan, Turquoise Yachts, Mengi Yay, Blues Yatçılık, Damen Yachting, DutchCraft, Nuova Jolly, Red Yacht Design, Sunbrella, YATED, Caresse Bodrum, Vitalica Wellness, Oda Boro…
23 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, denizci saatler, marin dekorasyon önerileri…
27 KILAVUZ
1930’larda başlayan klasik runabout stilini günümüzde de yaşatan 12 tekne…
38 YACHT KEŞİF
Fransız Nautitech Catamarans’ın yenilenen 46 Fly modeli mercek altında…
42 MEGAYAT
Dünya megayat filosuna görkemli bir giriş yapan 95 metrelik Madsummer…
50 TERSANE
Sirena Marine ile yeni konseptlerini konuştuk…
52 DESIGNER
FD Architecture’ın kurucusu
İç Mimar Funda Arkas,
tekne dekorasyonu
çalışmalarını anlattı…
54 MAVİ TUTKU
Deniz âşığı işadamı Semih Şalhon’un eğlenceli tekne hayatı…
58 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav yakında kalkacak seyahat yasaklarını göz önünde bulundurarak, mavi yolculuk önerileri kaleme
aldı…
66 CHARTER
Teknede tatile dair merak edilen her şeyi önde gelen charter firmalarına sorduk…
70 MAVİ PORTRE
Türkiye’nin ilk kadın kaptanı Aysun Enünlü Kurutaş’ın hayat hikâyesi…
72 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, koronavirüsü yenen “Kiwi”lerin güzel diyarında geçirdiği günleri
yazdı…
78MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, Korfu’yu ve mutfağını yazdı. Ayın tarifi “Bianco”…
80 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, 2020’de beklenen sıcaklık rekorunu anlattı…
82 MACERAPEREST
Edhem Dirvana, SSL Gold Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek takımın kaptanı Alican Kaynar’la konuştu…
85 TRAMOLA
eSailing Club Türkiye kurucusu Kaan Mazlumca, online yarışları anlattı….
86 FIRTINA KUŞU
Süha Umar ile tüm zamanların en görkemli gemileri olan kalyonların tarihine bir yolculuk…
90 MAVİ VATAN
E. Amiral Cem Gürdeniz, Ege adalarının tarihsel ve hukuki statüsünü yazdı…
92 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, ozanların dilinden Antik Çağ’da denizi anlattı…
96 KİTAP
Deniz biyoloğu ve derin su dalgıcı Hakan Kabasakal’ın kitabı, “Bir dalgıcın gözünden Boğaz’ın altındaki İstanbul”…
98 YAT MARKET