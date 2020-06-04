Türkiye’nin ilk Virtual Regatta Offshore Yarışı -Bosphorus Aegean Race

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün (TAYK) düzenlediği, Türkiye’nin ilk dijital offshore yat yarışı “Bosphorus Aegean Race” 17 Haziran saat 17.00’da start alıyor. Virtual Regatta Offshore online platformunda Fransız Beneteau’nun Figaro 3 model yelkenlileriyle gerçekleştirilecek yarış için katılım ücreti istenmiyor. Platforma üye olan herkesin katılabileceği yarışa kayıtlar ise başladı. 30 bin kadar uluslararası yatçının da yarışması beklenen Bosphorus Aegean Race, İstanbul Boğazı/Çengelköy’den başlayacak ve Kos Adası iskelede bırakılarak D-Marin Didim önlerine kurulacak finiş hattında son bulacak. Gelenekselleştirilmesi planlanan Bosphorus Aegean Race’i kazanan ilk üç kişiye SportWorks’ten Helly Hansen polar, Türk katılımcılardan birinci gelene Helly Hansen mont ve TAYK üyelerinden yarışı birinci tamamlayana HDI Sigorta’dan tekne sigortası hediye edilecek. Yarışı tamamlayan ilk bin tekne arasındaki çekilişin kazananına da Helly Hansen polo t-shirt verilecek. Virtual Regatta Offshore’a web sayfasından veya Apple Store ile Google Play’den ulaşılabilirsiniz. www.virtualregatta.com